São Paulo x Colo-Colo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores Feminina

O São Paulo terá pela frente o time chileno Colo-Colo, nesta segunda-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. O duelo será às 20h00 (de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, Argentina.

Onde assistir

O duelo terá transmissão de Xsports, Canal Goat, CazéTV, Nsports e Sportv.

Como chegam as equipes?

Em sua estreia na competição, o São Paulo venceu o San Lorenzo por 2 a 0. O Colo-Colo também triunfou em seu primeiro jogo, aplicando 2 a 0 sobre o Olimpia. Com isso, ambos os times somam três pontos e dois gols marcados, tornando o duelo de segunda-feira decisivo pela liderança do Grupo C.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Carol Gil, Jéssica; Vitorinha, Karla Alves, Isabelle Guimarães, Duda Serrana, Camilinha; Gi Crivelari.



Técnico: Thiago Viana

Colo-Colo: Ryann Torrero; Dahiana Bogarín, Camila Martins, Angela Clavijo; Michelle Olivares, Anais Álvarez, Yastin Jiménez, Rosario Balmaceda, Yanara Aedo; Mary Valencia, Yenni Acuña.



Técnica: Tatiele Silveira

Arbitragem

A arbitragem da partida ainda não foi divulgada pela organização do torneio.