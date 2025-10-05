São Paulo terá mudanças, e Abel repete Palmeiras; veja escalações

São Paulo e Palmeiras estão definidos para o clássico deste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo fez mudanças no Tricolor, enquanto Abel Ferreira repetiu o Verdão.

Escalação do São Paulo

O São Paulo terá cinco alterações em relação à equipe que venceu o Fortaleza na última quinta-feira, por 2 a 0, na Arena Castelão. Arboleda, que volta de suspensão, e Alan Franco, que havia sido poupado por conta de uma sobrecarga muscular, retornam à defesa nas vagas de Luiz Gustavo e Felipe Negrucci.

Além disso, saem Rodriguinho, Wendell, e Rigoni, que está suspenso, para as entradas de Marcos Antônio, Enzo Díaz e Luciano. Já Lucas e Oscar iniciam como opção no banco de reservas.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Tapia e Luciano.

Escalação do Palmeiras

Do outro lado do Choque-Rei, o técnico Abel Ferreira, sem novos desfalques, optou por manter o mesmo time que superou o Vasco por 3 a 0 na última quarta, no Allianz Parque.

O Palmeiras, portanto, vai a campo com; Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson: Flaco López e Vitor Roque.

Como chegam as equipes?

O São Paulo vem de uma boa vitória sobre o Fortaleza, fora de casa. O resultado resgatou o ânimo da equipe, que vinha de quatro derrotas seguidas e uma eliminação da Libertadores.

O time tricolor atualmente é o oitavo colocado do Brasileirão, com 38 pontos. A distância para o G6 é de apenas dois.

Já o Palmeiras, turbinado pela dupla Flaco e Roque, vive ótima fase e briga pelo topo da tabela. O Alviverde está na segunda posição, com 52 pontos, e pode assumir a liderança do torneio nesta rodada.

Para isso, o Verdão precisa vencer e contar com uma derrota do Flamengo diante do Bahia, mais tarde, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Arbitragem de São Paulo x Palmeiras