São Paulo tem retornos defensivos para tentar parar dupla no Choque-Rei

O Choque-Rei deste domingo é importante para o São Paulo afastar as desconfianças da torcida após a eliminação na Libertadores. Para a partida, o técnico Hernán Crespo poderá contar com retornos importantes, principalmente na defesa.

Voltas após suspensão e lesões

Arboleda, Alan Franco e Ferraresi são os nomes que podem ser novidade na zaga do São Paulo para o clássico. O equatoriano retorna após cumprir suspensão contra o Fortaleza; o argentino ficou de fora da última partida por sobrecarga muscular e também deve voltar; o venezuelano é o mais incerto de ser titular — ficou fora de três partidas por lesão no adutor esquerdo —, mas pode aparecer entre os 11 iniciais.

Alan Franco e Ferraresi participaram de todo o treino antes do clássico, no sábado, assim como Lucas Moura, que deve começar no banco e entrar durante o confronto.

Ferraresi treinou sem restrições antes do clássico contra o Palmeiras Imagem: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Na última rodada, contra o Fortaleza, Crespo teve que improvisar e atuou com Sabino, Luiz Gustavo e Felipe Negrucci compondo o trio defensivo. Dos três, Sabino tem maior chance de ser titular caso o técnico decida não começar com algum dos que retornam.

A única ausência na defesa tricolor é Rafael Tolói, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Ceará. O atacante Rigoni, expulso na última partida, também está fora.

Os retornos na zaga do São Paulo são importantes para tentar parar a dupla de ataque do Palmeiras, formada por Flaco López e Vitor Roque. Desde que a dupla foi formada, o Palmeiras marcou 25 gols, mais do que qualquer time no período. No último Choque-Rei, inclusive, o Palmeiras saiu com a vitória com gol de Vitor Roque nos acréscimos, pela oitava rodada do Brasileirão.

Uma provável escalação de Crespo para o duelo deste domingo tem: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric Soares, Bobadilla, Alisson (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.