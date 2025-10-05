São Paulo sofre 3ª derrota seguida no Morumbis e vê pressão voltar

O São Paulo vive um momento preocupante diante de sua torcida. Neste domingo, o Tricolor sofreu a terceira derrota consecutiva no Morumbis, em um dia com ares cruéis: o time chegou a abrir 2 a 0 contra o Palmeiras pelo Brasileirão 2025, mas acabou levando a virada por 3 a 2 na etapa final, ampliando a sequência negativa em casa e vendo novamente a pressão no clube.

São Paulo: crise no Morumbis

Antes do clássico, o São Paulo já havia perdido para o Ceará por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e para a LDU por 1 a 0, na dolorosa desclassificação na Copa Libertadores da América. A última vitória no Morumbis aconteceu em 14 de setembro, quando derrotou o Botafogo por 1 a 0. Desde então, o rendimento despencou.

O aproveitamento como mandante no Brasileirão é de apenas 57,1%, com 24 pontos conquistados em 42 possíveis. Para um time que sempre teve o estádio como fortaleza, o dado preocupa e expõe a irregularidade recente da equipe.

Desafio fora de casa

Sem tempo para lamentar, o São Paulo terá que reagir longe do Morumbis. Os próximos compromissos serão contra Grêmio e Mirassol, partidas que podem definir o rumo do time na tabela. O reencontro com a torcida no estádio está marcado apenas para o dia 25 de outubro, contra o Bahia.

Se quiser manter o sonho por uma vaga na Libertadores? e afastar qualquer risco de queda de rendimento irreversível ?, o Tricolor precisará reencontrar seu equilíbrio e transformar novamente o Morumbis em um terreno de confiança.