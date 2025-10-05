Topo

Esporte

São Paulo sofre 3ª derrota seguida no Morumbis e vê pressão voltar

05/10/2025 18h44

O São Paulo vive um momento preocupante diante de sua torcida. Neste domingo, o Tricolor sofreu a terceira derrota consecutiva no Morumbis, em um dia com ares cruéis: o time chegou a abrir 2 a 0 contra o Palmeiras pelo Brasileirão 2025, mas acabou levando a virada por 3 a 2 na etapa final, ampliando a sequência negativa em casa e vendo novamente a pressão no clube.

São Paulo: crise no Morumbis

Antes do clássico, o São Paulo já havia perdido para o Ceará por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e para a LDU por 1 a 0, na dolorosa desclassificação na Copa Libertadores da América. A última vitória no Morumbis aconteceu em 14 de setembro, quando derrotou o Botafogo por 1 a 0. Desde então, o rendimento despencou.

O aproveitamento como mandante no Brasileirão é de apenas 57,1%, com 24 pontos conquistados em 42 possíveis. Para um time que sempre teve o estádio como fortaleza, o dado preocupa e expõe a irregularidade recente da equipe.

Desafio fora de casa

Sem tempo para lamentar, o São Paulo terá que reagir longe do Morumbis. Os próximos compromissos serão contra Grêmio e Mirassol, partidas que podem definir o rumo do time na tabela. O reencontro com a torcida no estádio está marcado apenas para o dia 25 de outubro, contra o Bahia.

Se quiser manter o sonho por uma vaga na Libertadores? e afastar qualquer risco de queda de rendimento irreversível ?, o Tricolor precisará reencontrar seu equilíbrio e transformar novamente o Morumbis em um terreno de confiança.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

São Paulo reclama de "atuação desastrosa" da arbitragem e exige medidas à CBF

Egert cita frustração por derrota, mas vê XV de Piracicaba vivo na final da Copa Paulista

São Paulo cobra 'medidas imediatas' após polêmicas de arbitragem

São Paulo x Colo-Colo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores Feminina

Neymar critica arbitragem em post com polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Abel diz que Palmeiras foi premiado por arriscar e analisa lance com Allan

McLaren passa Williams e se aproxima da Ferrari em títulos na F1; veja a lista de campeões

Exames confirmam lesão no joelho, e Vitinho vira desfalque no Corinthians

Belmonte se revolta com arbitragem de São Paulo x Palmeiras: O VAR no Brasil é uma vergonha

Crespo vê erro "escandaloso" da arbitragem em derrota do São Paulo: "Nunca vi nada igual"

Neymar critica arbitragem de Ramon Abatti Abel após polêmicas em São Paulo x Palmeiras