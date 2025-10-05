São Paulo reclama de "atuação desastrosa" da arbitragem e exige medidas à CBF

O São Paulo reclamou da arbitragem por meio de uma nota oficial após a derrota de virada para o Palmeiras, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O clube definiu a atuação do árbitro Ramon Abatti Abel e do VAR como "desastrosa" e exigiu medidas à CBF.

O Tricolor protesta contra quatro lances. O mais acintoso deles é o possível pênalti não marcado quando a equipe ainda vencia o clássico por dois gols de vantagem. No lance, que ocorreu aos seis minutos do segundo tempo, Tapia foi derrubado por Allan sem querer dentro da área, mas a arbitragem julgou como "choque normal".

Além disso, o clube entende que houve falta em Tapia na origem do primeiro gol do Palmeiras, marcado por Vitor Roque, e alega que Gustavo Gómez e Andreas Pereira deveriam ter sido expulsos.

Veja abaixo a nota, na íntegra:

"O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC.

O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o time são-paulino já vencia o jogo por 2 a 0. Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida.

Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonzalo Tapia em jogada que originou um gol do adversário ? novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem.

Outros lances também passaram impunes: Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio ? passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR.

O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria".

Crespo e dirigentes na bronca

O técnico Hernán Crespo também saiu na bronca com a arbitragem. Em coletiva de imprensa, ele enxergou "erro escandaloso" e disse que "nunca viu nada igual".

Além disso, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o executivo Rui Costa foram outros a protestar. Nenhum atleta concedeu entrevista para não correr risco de sofrer punições.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo