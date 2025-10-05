São Paulo quer medidas imediatas contra arbitragem do clássico: 'Mais uma atuação desastrosa'

Após a derrota por 3 a 2 no clássico com Palmeiras com polêmicas de arbitragem neste domingo no MorumBis, a direção do São Paulo divulgou nota oficial na qual manifesta "profunda indignação" com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva. "Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC", afirma a nota, assinada pelo presidente Julio Casares.

O clube quer que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas. Na avaliação do São Paulo, foi "mais uma atuação desastrosa" da arbitragem, que compromete a credibilidade do Brasileiro e o trabalho de jogadores, comissão técnica e diretoria.

O São Paulo cita como erro mais escandaloso a não marcação de um pênalti em Gonzalo Tapia, quando o time vencia por 2 a 0. "Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida", afirma o São Paulo.

O clube afirmou também ter sido prejudicado por outra falta clara em Tapia em jogada que originou um gol do Palmeiras que não foi marcada pela arbitragem. O São Paulo cita ainda outros lances, que seriam passíveis de cartão vermelho, mas foram ignoradas pelo árbitro e pelo VAR. "Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio."

Com a derrota, de virada, o São Paulo permanece com 38 pontos e fica cada vez mais distante do grupo dos seis que garantem vaga na próxima edição da Libertadores.