Escalações: São Paulo terá Luciano, e Abel repete time titular do Palmeiras

Luciano formará ataque ao lado de Tapia; Palmeiras repete time que venceu Vasco - Hedeson Alves/AGIF
05/10/2025 15h00

São Paulo e Palmeiras estão escalados para o jogo da 27ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 16h (de Brasília) no Morumbis.

O time de Hernán Crespo vem ao gramado com: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Díaz; Tapia e Luciano

Luciano está de volta ao time titular. Depois de sair do banco de reservas e marcar contra o Fortaleza, o atacante volta aos 11 iniciais e fará dupla de ataque com Tapia. Lucas, por outro lado, inicia entre os suplentes.

Já o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O time é o mesmo que venceu o Vasco por 3 a 0 no meio da semana. Andreas Pereira deve jogar mais recuado ao lado de Aníbal Moreno, dando mais liberdade a Veiga e Felipe Anderson no meio de campo.

