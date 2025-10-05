Topo

São Paulo não marca gols contra o Palmeiras há mais de um ano

05/10/2025 07h00

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor tenta encerrar um jejum incômodo, já que está há mais de um ano sem balançar as redes diante do rival.

Nos três confrontos desta temporada, o São Paulo perdeu duas vezes, ambas por 1 a 0, e empatou sem gols no outro duelo. Assim, a última vez que a equipe balançou as redes foi no dia 18 de agosto de 2024, no revés por 2 a 1, pelo Brasileirão. Na ocasião, Luciano fez o gol do time.

Além dos últimos três jogos, o São Paulo encara uma enorme dificuldade em balançar as redes contra o Palmeiras. Nos últimos oito clássicos, foram apenas dois gols marcados, enquanto a defesa foi furada dez vezes.

Não é só contra o Palmeiras

O time de Hernán Crespo passa por uma queda de produção ofensiva. Apesar de ter vencido o Fortaleza por 2 a 0 na última rodada, a equipe passou cinco jogos sem marcar.

Um dos motivos para o baixo aproveitamento do ataque é a lesão do atacante André Silva. Desde que ele se machucou, em agosto, o São Paulo marcou apenas três gols em sete jogos, com uma média de 0,42 por partida, além de cinco derrotas - que culminaram na eliminação do Tricolor na Libertadores - e apenas duas vitórias.

Fase do São Paulo

Após bater o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o Tricolor busca engatar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o São Paulo ocupa a oitava posição da competição nacional, com 38 pontos - dois tentos a menos que o Bahia, sexto colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores.

