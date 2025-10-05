São Paulo cobra 'medidas imediatas' após polêmicas de arbitragem

O São Paulo divulgou uma nota neste domingo demonstrando indignação com a arbitragem do clássico contra o Palmeiras. Em campo, o Tricolor perdeu por 3 a 2 de virada. A principal reclamação é um pênalti não marcado quando a partida estava 2 a 0 a favor do São Paulo.

O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC. [...] O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria.

Nota divulgada pelo São Paulo

Lances polêmicos

No lance do pênalti pedido, Luciano errou passe para Tapia, que não ia chegar na bola, mas foi atropleado por Allan dentro da área. Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou nada. O VAR checou o lance e não recomendou revisão.

O São Paulo também reclama de outros lances da partida, como uma falta em Tapia em lance de gol do Palmeiras, cotovelada de Gómez no atacante chileno e entradas de Veiga e Andreas Pereira em Enzo Díaz e Marcos Antônio, respectivamente.

Leia a nota na íntegra

O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o time são-paulino já vencia o jogo por 2 a 0. Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida.

Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonzalo Tapia em jogada que originou um gol do adversário — novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem.

Outros lances também passaram impunes: Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio — passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR.

O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria.

Presidente Julio Casares

São Paulo Futebol Clube