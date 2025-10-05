Topo

São Paulo abre 2 a 0, mas Palmeiras vira no fim e assume a ponta do Brasileiro

05/10/2025 18h02

O Choque-Rei deste domingo terminou com vitória do Palmeiras, novo líder parcial do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chegou a abrir 2 a 0 no Morumbis, através de Luciano a Tapia, mas o Verdão contou com os gols de Flaco López, Vitor Roque e Sosa para buscar a virada no clássico, marcado por uma polêmica de arbitragem.

O Tricolor reclamou de um possível pênalti não marcado por Ramon Abatti Abel quando a equipe ainda vencia por dois gols de vantagem. O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Tapia foi derrubado por Allan sem querer dentro da área, mas a arbitragem entendeu como "choque normal".

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Já o Palmeiras, primeiro colocado com 55, aguarda o término da rodada para saber se continuará na ponta da tabela. Daqui a pouco, às 18h30 (de Brasília), o Flamengo visita o Bahia em Salvador e pode ultrapassar o Verdão.

? Resumo do jogo

??? SÃO PAULO 2 X 3 PALMEIRAS ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)

?? Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: às 16h (de Brasília)

? Público: 33.928 torcedores

? Renda: R$ 1.612.461,00

? Cartões Amarelos: Raphael Veiga, Andreas Pereira, Vitor Roque e Aníbal Moreno (Palmeiras); Bobadilla, Pablo Maia e Enzo Díaz (São Paulo)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols:

  • ? Luciano, aos 14? do 1ºT (São Paulo)

  • ? Tapia, aos 34? do 1ºT (São Paulo)

  • ? Vitor Roque, aos 24? do 2ºT (Palmeiras)

  • ? Flaco López, aos 34? do 2ºT (Palmeiras)

  • ? Sosa, aos 43? do 2ºT (Palmeiras)

??? São Paulo

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Tapia (Lucas) e Luciano.

Técnico: Hernán Crespo

?? Palmeiras

Weverton; Giay (Allan), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Mauricio) e Felipe Anderson (Sosa): Flaco López e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

Como foi o jogo?

A primeira chance perigosa do jogo foi do Palmeiras. Logo aos três minutos, Piquerez arriscou de longe, mas Rafael espalmou. O São Paulo equilibrou as ações e abriu o placar aos 14 minutos. Após desarme de Sabino, Marcos Antônio encontrou um lançamento primoroso para Luciano, que tirou de Weverton e completou para o fundo das redes.

Aos 34, Tapia ampliou a vantagem tricolor. Enzo Díaz ganhou duas divididas pelo lado esquerdo e cruzou na pequena área, onde estava o chileno para empurrar para o gol. Atordoado, o Palmeiras pouco criou e só chegou no fim do primeiro tempo, em chute de Vitor Roque defendido por Rafael à queima-roupa.

O Verdão voltou melhor para a etapa final e diminuiu o marcador aos 24 minutos, com Vitor Roque. O camisa 9 recebeu cruzamento de Mauricio na área e mergulhou de cabeça, acertando o canto de Rafael. Quatro minutos depois, Flaco López deixou tudo igual. O argentino dominou na entrada da área e bateu colocado com a perna esquerda, sem chances para o goleiro do São Paulo.

Ainda deu tempo do Palmeiras buscar a virada. Já no fim da partida, aos 43 minutos, Allan descolou cruzamento na medida para Sosa, que se antecipou à marcação tricolor e tocou de cabeça para o gol.

Próximos jogos

São Paulo

  • Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Palmeiras

  • Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 11/10 (sábado), às 19h (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

