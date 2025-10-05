Topo

Esporte

São Bernardo supera Caxias e segue na luta pelo acesso à Série B

05/10/2025 21h00

Neste domingo, pela quinta rodada do Grupo B da segunda fase da Série C, o São Bernardo recebeu o Caxias no Estádio 1º de Maio e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Dudu Miraíma.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Tigre ultrapassou o Floresta e assumiu a segunda colocação, com seis pontos. O Caxias, por sua vez, seguiu na última posição do grupo, com três somados. Apenas os dois primeiros sobem para a Série B.

? Resumo do jogo

? SÃO BERNARDO 1 x 0 CAXIAS ?

? Competição: Série C do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)

? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ? Dudu Miraíma, aos 38? do 1ºT (São Bernardo)

O gol

O tento do São Bernardo foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo, com Dudu Miraíma. O atleta acertou um belo chute de fora da área para superar o goleiro.

Próximos jogos

São Bernardo

  • Enfrenta o Londrina no próximo dia 11, às 17h (de Brasília), no Estádio do Café, pela 6ª e última rodada da segunda fase

Caxias

  • No mesmo dia, horário e rodada, o Caxias recebe o Floresta, no EstádioCentenário

