Santos tenta resgatar força do ataque para vencer o Ceará fora de casa e reagir no Brasileirão

Conhecido mundialmente por ser um clube com DNA altamente ofensivo, o Santos tenta resgatar essa característica neste returno do Campeonato Brasileiro a partir deste domingo, contra o Ceará, às 20h30, no Castelão, a fim de reagir imediatamente na competição para diminuir o risco de aproximação da zona do rebaixamento. Sem Neymar, que continua em tratamento médico por conta de lesão na coxa direita, o técnico Juan Pablo Vojvoda torce por uma evolução do seu sistema ofensivo para recolocar o time da Vila Belmiro novamente na rota das vitórias.

Com 25 gols em 25 jogos disputados, a equipe tem a média de uma bola na rede por confronto. Este número a se manteve com a chegada do comandante argentino nos cinco duelos em que liderou a equipe desde a chegada ao clube. A falta de eficácia reflete a distância que o conjunto alvinegro tem do pelotão de frente.

Apesar de estar invicto à frente da equipe profissional, o aproveitamento do técnico estrangeiro está longe de empolgar o torcedor. Até aqui, ele colecionou empates contra Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Grêmio e derrotou apenas o São Paulo (46,6%).

O duelo com o Ceará tem caráter de confronto direto, já que time nordestino tem três pontos a mais que a equipe paulista (31 a 28). Diante da necessidade de triunfar, Vojvoda usou a semana para acertar o posicionamento da equipe e, principalmente, trabalhar o setor ofensivo para torná-lo mais eficaz.

Artilheiro do Campeonato Paulista na edição deste ano (marcou em dez oportunidades), o atacante Guilherme tenta recuperar a confiança para voltar a aterrorizar as metas adversárias. Autor de quatro gols neste Brasileirão, o camisa 11 deve ganhar a companhia de Lautaro Díaz na frente.

Para o duelo fora de casa, o desfalque fica justamente com a ausência de Neymar, que tem previsão de retorno para o início de novembro. O atleta vem conciliando fisioterapia com fortalecimento. Mesmo sem seu principal nome, o comandante santista elogiou a postura da equipe na última partida contra o Grêmio.

"Criamos chances claras. Mas futebol é efetividade e pecamos nisso. Precisamos continuar trabalhando. Temos de defender bem e atacar muito", comentou o argentino que pretende impor um ritmo forte na casa do adversário.

Pelo lado do Ceará, o técnico Léo Condé ainda tenta assimilar a derrota de sua equipe para o Vitória, no Barradão, em um confronto onde a equipe também teve chances de sair vitoriosa. O treinador vai ter uma conversa com o departamento médico para escalar os atletas que estiverem em melhor condição física.

Disposto a aumentar o poder de agressividade de sua equipe, ele aventou a possibilidade de escalar Viña com Pedro Raul para ter mais volume de ações ofensivas diante do Santos neste domingo, no estádio Castelão.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ X SANTOS

CEARÁ - Bruno; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Diego, Lourenço e Galeano (Vina); Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

SANTOS - Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).