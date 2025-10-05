Santos perde Tiquinho Soares para clássico contra o Corinthians

O Santos ganhou mais um desfalque para o clássico contra o Corinthians, que será disputado após a data Fifa. Trata-se do atacante Tiquinho Soares, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 3 a 0 para o Ceará, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tiquinho começou o jogo no banco de reservas e foi acionado por Vojvoda e recebeu a advertência aos 40 minutos do segundo tempo. Ele entrou na vaga de Guilherme, que começou entre os titulares.

2T/30?: SUBSTITUIÇÃO ? Tiquinho

? Guilherme#CEAxSAN | 2×0 ? Santos FC (@SantosFC) October 6, 2025

Também estavam pendurados mais seis jogadores: João Basso, Luisão, Mayke, Souza, João Schmidt e Zé Rafael. Mayke e Luisão nem sequer viajaram para Fortaleza. Enquanto Schmidt e Zé Rafael começaram entre os titulares, Souza entrou na segunda etapa, e Basso não foi utilizado. Contudo, nenhum deles foi amarelado e ficam à disposição.

Para o duelo contra o Ceará, o Santos não contou também com Neymar e Victor Hugo, lesionados. A dupla deve seguir fora para o clássico. O zagueiro Alexis Duarte, que foi convocado pelo Paraguai, também deve ser ausência para Vojvoda, já que não deve ter tempo suficiente de retornar ao Peixe para estar em campo após os amistosos.

Situação na tabela

O resultado deixa o Peixe com 28 pontos, na 16ª posição, a três pontos do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Essa foi a primeira derrota do Alvinegro Praiano com o técnico Juan Pablo Vojvoda no comando. O treinador, agora, terá o período da data Fifa para fazer os ajustes necessários em sua equipe para a sequência da temporada.

Próximo jogo do Santos