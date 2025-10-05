Santos mudou mais de 60% dos titulares em relação ao empate com o Ceará no 1º turno

O Santos encara o Ceará, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe chega com um time bem mexido em comparação ao duelo do primeiro turno. Mais de 60% dos titulares foram modificados.

No dia 12 de maio, em jogo realizado no Allianz Parque, Cleber Xavier, então técnico do Alvinegro Praiano, mandou a campo: Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo (Deivid Washington) e Rollheiser; Thaciano (Barreal), Soteldo e Tiquinho Soares (Gabriel Veron).

No decorrer do compromisso entraram: Leo Godoy (saiu Aderlan), Zé Rafael (Tomás Rincón), Deivid Washington (saiu Bontempo), Barreal (saiu Thaciano) e Gabriel Veron (saiu Tiquinho).

O placar terminou 0 a 0, para frustração dos 35.240 presentes no estádio do Palmeiras.

O que mudou?

De lá para cá, muita coisa mudou no Santos, a começar pela comissão técnica, que agora é liderada por Juan Pablo Vojvoda. E o argentino modificou bem o time titular.

Dos que começaram a partida do 1º turno, permanecem na escalação apenas quatro: Gabriel Brazão, Luan Peres, Escobar e Rollheiser.

Aderlan e Soteldo nem sequer mais estão no clube. Já Zé Ivaldo, Rincón, Gabriel Bontempo, Thaciano e Tiquinho Soares são reservas. Bontempo, aliás, acabou de ser liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão muscular.

Atualmente, a escalação base do Peixe é com: Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Com esse novo elenco, portanto, o Alvinegro Praiano espera alcançar um resultado melhor contra o Ceará. O duelo será na Arena Castelão, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.