Santos é derrotado pelo Ceará, perde a 1ª com Vojvoda e fica a três pontos do Z4

O Santos perdeu do Ceará, por 3 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Mugni e Pedro Henrique e Fernando Sobral fizeram os gols do Vozão, neste domingo, em duelo que aconteceu na Arena Castelão.

A partida contou com grande destaque do goleiro Bruno Ferreira, que salvou o Vozão em chances perigosas do Peixe, que conheceu a primeira derrota sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Situação na tabela

O resultado deixa o Peixe com 28 pontos, na 16ª posição, a três pontos do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Ceará sobe para a 10ª colocação, com 34 pontos. Ambas as equipes retornam a campo apenas no dia 15 de outubro, após a data Fifa.

? Resumo do jogo

?? CEARÁ 3X0 SANTOS ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



?? Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)



? Horário: às 20h30 (de Brasília)



? Cartões amarelos: Lourenço (Ceará); Igor Vinícius (Santos)o



? Cartões vermelhos: nenhum

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rafael Traci (SC)

Gols



? Lucas Mugni, aos 10? do 1°T (Ceará)



? Pedro Henrique, aos 20? do 2°T (Ceará)



? Fernando Sobral, aos 48? do 2°T (Ceará)

??Ceará



Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Lourenço (Richardson), Lucas Mugni (Vina) e Fernandinho (Pedro Henrique); Galeano (Aylon) e Pedro Raul.



Técnico: Léo Condé

??Santos



Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Alexis Duarte, Adonis Frías e Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal) e Zé Rafael; Rollheiser (Taciano), Guilherme (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Como foi o jogo?

Santos vacila e sai atrás do placar

O Ceará quase abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Dieguinho arriscou de longe, a bola desviou em Schmidt e explodiu no travessão. Em seguida, Dieguinho tentou mais uma vez, Brazão se atrapalhou e deu um susto na torcida. Aos dez, o Vozão saiu na frente. Matheus Bahia levantou a bola na área, Pedro Raul desviou de cabeça e Lucas Mugni bateu para o gol. Brazão espalmou mal e deixou o rebote para o camisa 10 do Ceará empurrar para o fundo do gol.

Aos 18 minutos, o Santos teve a chance de empatar, com grande chance de Rollheiser, em um lance de bola parada. Ele cobrou a falta sofrida por Escobar direto ao gol e acertou a pancada no travessão. Por volta dos 30, o Peixe avançou pela direita com Igor Vinícius, que cruzou na área para Zé Rafael, que mandou por cima do gol. Três minutos depois, Matheus Bahia bateu de fora da área e carimbou o travessão.

Santos esboça reação, mas para em boas defesas de Bruno Ferreira

O Santos voltou para a segunda etapa com apenas uma mudança: Barreal na vaga de Rincón. Apesar de ainda apresentar algumas dificuldades de machucar a defesa do Ceará, o Peixe conseguiu pressionar um pouco mais o Vozão. Aos 13 minutos, os visitantes desperdiçaram chance de empatar. Zé Rafael acionou Igor Vinícius, que achou bom passe para Lautaro Díaz. O atacante saiu cara a cara com Bruno Ferreira, mas furou na hora de finalizar. Logo depois, o goleiro defendeu uma finalização fraca de Rollheiser.

Se de um lado, o Santos não conseguiu aproveitar suas chances, o Ceará não perdoou e ampliou aos 20 minutos. Após cobrança de lateral, Escobar não conseguiu fazer o corte e deixou Galeano sair em liberdade pela direita. Ele avançou, cruzou na área e encontrou Pedro Henrique, que chegou livre para estufar a rede. Pouco depois, o Peixe tentou reagir e Bruno Ferreira defendeu boa finalização de Souza. Aos 28, Souza apareceu bem pela esquerda, finalizou e viu o goleiro espalmar. Rollheiser tentou de bicicleta e parou em outra defesa de Bruno Ferreira.

Aso 41 minutos, Pedro Henrique acertou uma bola no travessão de Brazão. O Santos respondeu rapidamente, mas esbarrou, novamente em duas grandes defesas do goleiro do Vozão. Caballero chutou e viu Bruno espalmar. Lautaro ficou com o rebote, bateu para o gol e viu o arqueiro salvar mais uma. Já nos acréscimos, Sobral aproveitou a bola na entrada da área e marcou o terceiro para fechar o placar: 3 a 0.

Próximos jogos

Ceará

Sport x Ceará (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Santos