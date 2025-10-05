Russell vence GP de Cingapura e McLaren conquista o título de construtores

Por Nick Mulvenney

CINGAPURA (Reuters) - George Russell fez uma corrida impecável partindo da pole position para vencer o Grande Prêmio de Cingapura para a Mercedes no domingo, deixando o campeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, e as duas McLarens lutando pelos outros lugares do pódio.

O britânico Russell recebeu a bandeira quadriculada sob as luzes do circuito de rua de Marina Bay com 5,4 segundos de vantagem sobre Verstappen, conquistando sua segunda vitória na temporada.

"É uma sensação incrível", disse Russell. "Não sabemos realmente de onde veio esse desempenho, mas estou muito, muito feliz.

Lando Norris pressionou Verstappen no final da corrida, mas teve que se contentar com o terceiro lugar, à frente de seu companheiro de equipe Oscar Piastri, com a dupla ganhando pontos suficientes para selar o segundo título consecutivo de construtores para a McLaren.

"Foi uma corrida difícil", disse Norris. "Max não cometeu nenhum erro. Dei tudo de mim hoje e cheguei perto. Estou feliz com o dia de hoje. Avancei duas posições. Ganhamos como equipe, o título de construtores mais uma vez."

A vantagem de Piastri sobre o britânico Norris na classificação dos pilotos foi reduzida para 22 pontos, enquanto Verstappen está 63 pontos atrás do australiano, faltando seis corridas para o fim da temporada.

"Acho que o segundo lugar foi o resultado máximo hoje", disse Verstappen. "Acho que a corrida inteira foi bastante difícil, mais difícil do que eu esperava, por vários motivos diferentes."

No entanto, as comemorações do título de construtores na garagem da McLaren podem ser silenciosas, com Piastri irritado com a forma como Norris forçou a ultrapassagem de seu companheiro de equipe na curva de abertura.

Kimi Antonelli ficou em um distante quinto lugar na outra Mercedes, com Charles Leclerc terminando em sexto, à frente de seu companheiro de equipe na Ferrari, Lewis Hamilton.

Mais tarde, Hamilton recebeu uma penalidade de cinco segundos por sair repetidamente da pista enquanto lutava contra um problema de frenagem, caindo para oitavo, com Fernando Alonso, da Aston Martin, subindo para sétimo.

O piloto da Haas, Oliver Bearman, foi o nono colocado e Carlos Sainz, que largou na parte de trás do grid depois que os carros da Williams foram desclassificados da classificação, conquistou os pontos finais em 10º.

"É CORRIDA"

Russell fez uma largada limpa da pole com Verstappen atrás dele, mas Norris, que largou em quinto, bateu na traseira da Red Bull do holandês quando ele forçou a entrada de Piastri na primeira curva.

Norris sofreu alguns danos na parte dianteira do carro e Piastri expressou seu descontentamento no rádio da equipe com a manobra do companheiro de equipe, acusando o britânico de "tirá-lo do caminho".

"É uma corrida, eu o coloquei por dentro, fiz uma pequena correção, mas nada mais do que isso, foi uma boa corrida", disse Norris.

Os comissários de bordo deram o incidente por encerrado e a McLaren disse que analisaria o caso após a corrida, com Piastri novamente reclamando do que ele disse ser a injustiça da decisão.

"Achei que no momento, obviamente na primeira volta, as tensões estavam altas", disse Piastri. "Obviamente, somos encorajados a compartilhar nossas opiniões sobre o que aconteceu, e eu fiz isso, e tenho certeza de que discutiremos mais sobre o assunto."

Verstappen foi o primeiro dos líderes a ir para o box e deu a volta na pista para garantir que Norris não pudesse ultrapassá-lo quando o britânico trocasse seus pneus sete voltas depois.

Norris fez valer seu direito como piloto líder da McLaren de ir para o box antes de Piastri, cujo descontentamento com a equipe não teria sido melhorado por uma parada notavelmente mais lenta do que a de seu companheiro de equipe.

Verstappen estava 3,5 segundos atrás de Russell na metade da prova e terminou a corrida lutando para manter o segundo lugar de Norris, em vez de buscar a terceira vitória consecutiva.

