Rollheiser se apega a boa memória no Castelão para encerrar jejum de 4 meses no Santos

Com Neymar fora por lesão, Rollheiser virou uma das principais esperanças do Santos. Neste domingo, o meia-atacante tenta liderar o clube na partida contra o Ceará, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrar um jejum de mais de quatro meses.

O argentino não marca desde o dia 1º de maio, no empate de 1 a 1 com o CRB, na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Desde então, entrou em campo mais 18 vezes e passou em branco em todas.

Esperança

Um fator que pode animar Rollheiser a quebrar essa sequência negativa neste domingo é a boa lembrança que ele tem da Arena Castelão. O camisa 32 brilhou no estádio na vitória de 3 a 2 do Peixe sobre o Fortaleza, no dia 12 de junho, pela 12ª rodada da Série A.

Na ocasião, o meia-atacante deu uma assistência e participou diretamente do gol contra do goleiro João Ricardo. Já nos acréscimos do segundo tempo, o argentino arriscou de longe e carimbou a trave. A bola, porém, voltou nas costas do arqueiro e morreu nas redes, decretando o êxito dos paulistas.

Números de Rollheiser

Contratado no começo do ano, Rollheiser soma 27 compromissos pelo Santos, sendo 23 como titular, com uma bola na rede e duas assistências.

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.