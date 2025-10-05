Topo

Esporte

Ramon Menezes é demitido da seleção brasileira sub-20 após eliminação no Mundial

Rio de Janeiro

05/10/2025 14h41

A CBF anunciou a demissão de Ramon Menezes do comando da seleção brasileira Sub-20, um dia após o time ser eliminado ainda na fase de grupos do Mundial da categoria. Neste sábado, a equipe foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 e precisava da vitória para avançar às oitavas de final. Antes, havia perdido para Marrocos e empatado com o México, encerrando a campanha no Chile sem vitórias.

Sob o comando de Ramon, o Brasil somou apenas um ponto em três partidas, ficando na lanterna do grupo. A queda no Mundial se soma a outras decepções da seleção nas categorias de base. Em janeiro deste ano, a seleção sofreu uma goleada de 6 a 0 contra a Argentina no Sul-Americano. A equipe não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O comunicado da CBF afirma que a decisão pela demissão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui. "A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a seleção masculina principal", afirma a CBF.

"Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas", conclui a entidade.

