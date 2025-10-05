Primavera e XV de Piracicaba definem escalações para final da Copa Paulista; veja

Primavera e XV de Piracicaba estão escalados para a partida de ida da grande final da Copa Paulista de 2025. O jogo, que terá transmissão da TV Gazeta, será realizado neste domingo, às 15 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Escalação do Primavera

O técnico Fernando Marchiori escalou o Primavera, que é mandante do embate, com: Levy; Cleiton, Afonso, Kauan Martins e Barreto; João Victor, Renatinho, Caiçara e Matheus Anjos; Brunão.

Escalação do XV de Piracicaba

Do outro lado, o treinador Moisés Egert armou o XV de Piracicaba com Reynaldo; Michel, Luiz Gustavo, Luís Felipe e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel e Serginho; David Ribeiro, Paulo Marcelo e Léo Santos.

Como o Primavera chega ao confronto?

O Primavera ficou na terceira posição do Grupo C, atrás apenas do XV de Piracicaba. No mata-mata, a equipe de Indaiatuba eliminou o Paulista, o União São João e o Grêmio Prudente para chegar à final.

Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota.

Como XV de Piracicaba chega ao confronto?

Após fase a melhor campanha na primeira fase, o XV de Piracicaba eliminou Araçatuba, Oeste e Comercial para chegar à decisão da Copa Paulista.

Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate.

Ficha técnica

??? PRIMAVERA X XV DE PIRACICABA ??

? Competição: Final da Copa Paulista (ida)



?? Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



? Data: Domingo, 5 de outubro de 2025



? Horário: 15h (de Brasília)



????? Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)



? Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Izabele de Oliveira (SP)



? VAR: Renato de Carlos (SP)