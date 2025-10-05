Primavera bate XV de Piracicaba e abre vantagem na final da Copa Paulista

O Primavera saiu em vantagem na final da Copa Paulista. Neste domingo, pelo jogo de ida da decisão, o Fantasma aproveitou o apoio de sua torcida e venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli. Brunão fez o gol decisivo, ainda no primeiro tempo. Os visitantes jogaram com um a mais na reta final do segundo tempo, após a expulsão de Cleiton, mas o placar se manteve igual.

Situação do confronto

Com o resultado, o Primavera precisa de apenas um empate no jogo de volta para garantir o troféu. O XV de Piracicaba, por sua vez, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título.

Em caso de triunfo do time de Piracicaba por um tento de vantagem no Barão de Serra Negra, a decisão será nos pênaltis.

Ficha técnica

??? PRIMAVERA 1 X 0 XV DE PIRACICABA ??

? Competição: Final da Copa Paulista (ida)



?? Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



? Data: Domingo, 5 de outubro de 2025



? Horário: 15h (de Brasília)



????? Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)



? Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Izabele de Oliveira (SP)



? VAR: Renato de Carlos (SP)



? Público: 3.200 pessoas



? Renda: R$ 46.320,00



? Cartões Amarelos: Kauan Martins, Cleiton, Matheus Anjos, Barreto (Primavera); Carlos Manuel (XV de Piracicaba)



? Cartões vermelhos: Cleiton (Primavera)

Gol

? Brunão, aos 41? do 1ºT (Primavera)

Primavera

Levy; Cleiton, Afonso, Kauan Martins (Douglas) e Barreto; João Victor, Renatinho (Nelsinho), Vitor Braga (Paulinho), Caiçara e Matheus Anjos (Jean Silva); Brunão (Josiel)



Técnico: Fernando Marchiori

XV de Piracicaba

Reynaldo; Michel, Luiz Gustavo (Almir Luan), Luís Felipe e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel (Rodrigo Carioca) e Serginho (Matheus Carvalho); David Ribeiro, Paulo Marcelo (Magrão) e Léo Santos ((Erick Bessa).



Técnico: Moisés Egert.

Como foi o jogo

O XV de Piracicaba até começou pressionando, mas o Primavera foi se soltando com o passar do tempo e ficou perto de marcar duas vezes. A primeira chegada foi com João Victor, que arriscou de longe e parou em grande defesa de Reynaldo. Depois, foi a trave que evitou o tento de Caiçara.

Já aos 41 minutos, a torcida do Fantasma enfim soltou o grito de gol no Moisés Lucarelli. Vitor Braga cruzou na área e Brunão se esticou todo para cabecear. A bola encobriu Reynaldo e morreu no fundo da rede.

Na volta do intervalo, o XV quase empatou. Com oito minutos, Luís Felipe recebeu cruzamento na área de Michel e soltou uma pancada no travessão. Os visitantes, contudo, pouco assustaram depois deste lance.

Com o relógio marcando 32 minutos, o Primavera ficou com um a menos em campo. Cleiton matou um contra-ataque do XV e recebeu o segundo cartão amarelo.

Em superioridade numérica, o time de Piracicaba pressionou nos minutos finais, porém tiveram dificuldades para levar perigo. A melhor chance foi em cobrança de falta de João Victor que tirou tinta da trave.

No último lance, o XV de Piracicaba ainda pediu um desafio para o assistente de vídeo. O clube pediu um pênalti, mas Gabriel Henrique Meira Bispo, após revisar no VAR, não marcou nada.

Assim, o Primavera venceu e abriu vantagem na final da Copa Paulista, para a alegria dos torcedores presentes no Moisés Lucarelli.

Por que foi em Campinas?

O Primavera levou os seus jogos da Copa Paulista para o Moisés Lucarelli, que pertence a Ponte Preta, pois está fazendo reformas em seu estádio, o Ítalo Mário Limongi. Como o time de Indaiatuba subiu para a Série A1 do Campeonato Paulista, a diretoria foi abrigada a se adequar às normas da FPF.

Quando é a volta da final?

A decisão de quem fica com o troféu da Copa Paulista 2025 será no próximo sábado, dia 11 de outubro, às 18 horas (de Brasília), no Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). O duelo terá transmissão da TV Gazeta.

O que vale a Copa Paulista?

Os finalistas da Copa Paulista conquistam vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube campeão tem prioridade na escolha da competição em que deseja atuar em 2026. O vice fica com a vaga restante.