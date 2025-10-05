Topo

Esporte

Porto empata com Benfica e perde chance de ampliar distância na liderança do Português

05/10/2025 19h12

Neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Português, o Porto recebeu o Benfica no Estádio do Dragão e empatou sem gols.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Porto alcançou 22 pontos, na liderança da competição. A equipe desperdiçou a chance de ampliar a distância para o vice-líder Sporting, que empatou com o Braga na rodada. Assim, a diferença de três pontos se manteve. O Benfica, por sua vez, perdeu a oportunidade de pular para a segunda colocação. Assim, continuou em terceiro, agora com 18.

? Resumo do jogo

? PORTO 0 x 0 BENFICA ?

? Competição: Campeonato Português

?? Local: Estádio do Dragão

? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 17h15 (de Brasília)

Como foi o jogo

Ambas as equipes tiveram oportunidades para marcar no primeira etapa. Aos 33 minutos, O Benfica tentou em cobrança de falta, batida por Georgiy Sudakov. O atleta acertou o centro do gol e Diogo Costa fez a defesa.

O Porto respondeu logo em seguida, com Gabri Veiga. O jogador fez bonita jogada individual e arriscou a finalização, mas a bola passou raspando a trave.

Próximos jogos

Porto

  • Enfrenta o Celoricense no próximo dia 18, às 14h (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, pela Taça de Portugal

Benfica

  • Joga contra o Chaves no próximo dia 17, às 15h30, no Estádio Municipal de Chaves, pela Taça de Portugal

Sporting cede empate ao Braga nos acréscimos

Também neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Braga no Estádio de Alvalade e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Luis Suárez, Rodrigo Zalazar, nos acréscimos, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Sporting continuou em segundo, agora com 19 pontos. O Braga, por sua vez, aparece em oitavo, com oito somados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Diretor do São Paulo detona VAR após derrota para o Palmeiras: "É uma vergonha"

Yuri Alberto explica comemoração especial após gol pelo Corinthians

Abel Ferreira diz que não marcaria pênalti reclamado pelo São Paulo: 'Não havia disputa ali'

Porto empata com Benfica e perde chance de ampliar distância na liderança do Português

Técnico do Primavera celebra vitória em 1ª final da Copa Paulista e exalta competência de Brunão

Belmonte detona VAR após lance polêmico no Choque-Rei: 'É uma vergonha'

Assistir Cruzeiro x Sport ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Assistir Ceará x Santos ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Abel diz que Allan escorregou, mas que marcaria pênati: 'foi sem querer'

São Paulo sofre 3ª derrota seguida no Morumbis e vê pressão voltar

Vitor Roque e Emiliano recebem amarelo e desfalcam Palmeiras contra o Juventude