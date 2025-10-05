Porto empata com Benfica e perde chance de ampliar distância na liderança do Português

Neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Português, o Porto recebeu o Benfica no Estádio do Dragão e empatou sem gols.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Porto alcançou 22 pontos, na liderança da competição. A equipe desperdiçou a chance de ampliar a distância para o vice-líder Sporting, que empatou com o Braga na rodada. Assim, a diferença de três pontos se manteve. O Benfica, por sua vez, perdeu a oportunidade de pular para a segunda colocação. Assim, continuou em terceiro, agora com 18.

? Resumo do jogo

? PORTO 0 x 0 BENFICA ?

? Competição: Campeonato Português



?? Local: Estádio do Dragão



? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)



? Horário: 17h15 (de Brasília)

Como foi o jogo

Ambas as equipes tiveram oportunidades para marcar no primeira etapa. Aos 33 minutos, O Benfica tentou em cobrança de falta, batida por Georgiy Sudakov. O atleta acertou o centro do gol e Diogo Costa fez a defesa.

O Porto respondeu logo em seguida, com Gabri Veiga. O jogador fez bonita jogada individual e arriscou a finalização, mas a bola passou raspando a trave.

Próximos jogos

Porto

Enfrenta o Celoricense no próximo dia 18, às 14h (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, pela Taça de Portugal

Benfica

Joga contra o Chaves no próximo dia 17, às 15h30, no Estádio Municipal de Chaves, pela Taça de Portugal

Sporting cede empate ao Braga nos acréscimos

Também neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Braga no Estádio de Alvalade e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Luis Suárez, Rodrigo Zalazar, nos acréscimos, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Sporting continuou em segundo, agora com 19 pontos. O Braga, por sua vez, aparece em oitavo, com oito somados.