Polêmica, gol no fim e brilho de Vitor Roque: relembre a última vitória do Palmeiras no Choque-Rei

Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. No último Choque-Rei, disputado na Arena Barueri, o Verdão venceu por 1 a 0, com emoção, reclamações e gol de Vitor Roque nos acréscimos, pela oitava rodada do Brasileirão.

O clássico começou movimentado, com o Palmeiras pressionando logo no início. Flaco quase aproveitou erro na saída de bola, e Ríos exigiu corte de Ruan dentro da área. Estêvão ainda assustou aos 41, ao bater cruzado. Antes do intervalo, Piquerez falhou e o São Paulo quase marcou com Ferreirinha de cabeça.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou mais agressivo. Paulinho obrigou Rafael a boa defesa, e Ferreirinha respondeu em contra-ataque defendido por Weverton. Flaco e Paulinho tiveram mais duas boas chegadas, mas desperdiçaram. Felipe Anderson e Evangelista também criaram chances pela direita.

Sabad? de trabalho tático e foco no Choque-Rei! ?? Leia os detalhes em nosso site ? https://t.co/9XqjjGfWfG pic.twitter.com/X7znIuKCEv ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 4, 2025

O São Paulo, recuado e com dificuldades para criar, só assustou aos 28, quando Oscar recebeu passe de Ferreirinha e parou em grande saída de Weverton. A reta final foi quente: Luciano desperdiçou chance frontal, e os tricolores reclamaram de suposta falta no início da jogada.

Nos acréscimos, o lance decisivo: Felipe Anderson finalizou para defesa de Rafael, que espalmou nos pés de Vitor Roque. O atacante bateu firme para garantir a vitória e o fim da invencibilidade do rival. O gol gerou reclamações são-paulinas por possível impedimento na origem do lance, mas o VAR validou o tento.

O resultado deixou o Palmeiras na liderança isolada da competição à época.

Desde aquele clássico, Vitor Roque vive outra fase. Na ocasião, tinha apenas três gols e nenhuma assistência em 15 jogos, média de uma participação a cada cinco partidas. De lá para cá, disputou 28 jogos, marcou dez gols e deu quatro assistências, alcançando média de uma participação em gol a cada dois compromissos.

Na rodada mais recente do Brasileirão, o camisa 9 voltou a balançar as redes. Na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, ele marcou um dos gols, enquanto Flaco López anotou os outros dois. Com o resultado, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 52 pontos, três atrás do Flamengo, que lidera com 55.