Pela primeira vez na história, Brasil conquista Mundial Paralímpico de atletismo
Neste domingo, o Brasil fez história ao conquistar, pela primeira vez, o título do Mundial Paralímpico de atletismo. Com um total de 44 medalhas (15 de ouro, 20 de prata e nove de bronze), a delegação brasileira superou a delegação da China e terminou a competição com a liderança do quadro geral.
Esta é apenas a segunda vez que a equipe chinesa não termina no topo. Antes, apenas a Rússia havia alcançado esse feito, em Lyon 2013. O Irã completou o top 3 do Mundial, realizado em Nova Déli, na Índia.
Nas últimas três edições (Dubai 2019, Paris 2023 e Kobe 2024), o Brasil havia ficado com o vice-campeonato. Desta vez, a hegemonia foi quebrada com uma campanha consistente, tendo brasileiros no pódio em todos os dias de disputas.
No último dia de competição, o país somou seis medalhas: três ouros, uma prata e dois bronzes. O destaque ficou com Jerusa Geber, nos 200m T11, e Clara Daniele, nos 200m T12, que conquistaram os últimos dois ouros brasilerios decisivos para garantir que a delegação terminaria à frente da China, selando o título inédito.
Confira os medalhistas brasileiros no Mundial de atletismo em Nova Déli.
Alessandro Silva - F11
Lançamento de disco - Prata (40,14m)
Arremesso de peso - 6º lugar (12,02m)
André Rocha - F52
Lançamento de disco - Prata (19,29m)
Antônia Keyla - T20
1.500m - Ouro (4min19s22)
Bartolomeu Chaves - T37
200m - Prata (23s10)
400m - Ouro (50s13)
Beth Gomes - F53
Lançamento de disco - Ouro (17,35m)
Arremesso de peso - Prata (7,78m)
Christian Gabriel - T37
100m - Prata (11s23)
200m - DNS (não participou da prova, em inglês)
Clara Daniele - T12
100m - DNF (não terminou a prova, em inglês)
200m - Ouro (24s42)
Claudiney Batista - F56
Lançamento de disco - Ouro (45,67m)
Daniel Martins - T20
400m - Prata (47s50)
Edenilson Floriani - F42
Lançamento de dardo - Bronze (62,36m)
Arremesso de peso - Bronze (14,96m)
Edileusa dos Santos - T72
100m - 6º lugar (20s34)
400m - Bronze (1min22s68)
Fabrício Ferreira - T13
100m - Bronze (11s00)
Giovanna Boscolo - F32
Lançamento de club - Bronze (27,09m)
Arremesso de peso - 6º lugar (5,63m)
Kesley Teodoro - T12
100m - Bronze (11s04)
Jean Silva - T13
1.500m - 6º lugar (4min03s33)
5.000m - Bronze (15min22s68)
Jerusa Geber - T11
100m - Ouro (11s80)
200m - Ouro (24s88)
João Matos Cunha - T72
100m - Prata (15s76)
400m - Prata (1min07s23)
Júlio Agripino - T11
5.000m - DNF (não terminou a prova, em inglês)
1.500m - Prata (4min05s61)
Lorraine Aguiar - T12
100m - 6º lugar (12s29)
200m - DNS (não participou da prova, em inglês)
Maria Clara Augusto - T47
100m - Prata (12s20)
200m - Prata (24s77)
400m - Ouro (56s17)
Matheus de Lima - T44
100m - Prata (10s99)
Petrúcio Ferreira - T47
100m - Ouro (10s66)
Raissa Machado - F56
Lançamento de dardo - Prata (23,90m)
Rayane Soares - T13
100m - Prata (12s07)
200m - Prata (25s24)
Ricardo Mendonça - T37
100m - Ouro (11s16)
200m - Ouro (22s77)
Thalita Simplício - T11
400m - Ouro (59s76)
200m - Bronze (25s97)
Thiago Paulino - F57
Lançamento de disco - Prata (45,69m)
Arremesso de peso - Prata (14,82m)
Thomaz Ruan - T47
100m - 4º lugar (10s82)
400m - Prata (47s90)
Verônica Hipólito - T36
100m - Bronze (14s77)
Vinícius Cabral - T71
100m - Prata (22s43)
Wanna Brito - F32
Arremesso de peso - Ouro (8,49m)
Lançamento de club - 8º lugar (21,84m)
Yeltsin Jacques - T11
5.000m - Prata (15min29s73)
1.500m - Ouro (4min02s02)
Zileide Cassiano - T20
Salto em distância - Ouro (5,88m)