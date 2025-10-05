Pela primeira vez na história, Brasil conquista Mundial Paralímpico de atletismo

Neste domingo, o Brasil fez história ao conquistar, pela primeira vez, o título do Mundial Paralímpico de atletismo. Com um total de 44 medalhas (15 de ouro, 20 de prata e nove de bronze), a delegação brasileira superou a delegação da China e terminou a competição com a liderança do quadro geral.

Esta é apenas a segunda vez que a equipe chinesa não termina no topo. Antes, apenas a Rússia havia alcançado esse feito, em Lyon 2013. O Irã completou o top 3 do Mundial, realizado em Nova Déli, na Índia.

Nas últimas três edições (Dubai 2019, Paris 2023 e Kobe 2024), o Brasil havia ficado com o vice-campeonato. Desta vez, a hegemonia foi quebrada com uma campanha consistente, tendo brasileiros no pódio em todos os dias de disputas.

No último dia de competição, o país somou seis medalhas: três ouros, uma prata e dois bronzes. O destaque ficou com Jerusa Geber, nos 200m T11, e Clara Daniele, nos 200m T12, que conquistaram os últimos dois ouros brasilerios decisivos para garantir que a delegação terminaria à frente da China, selando o título inédito.

Confira os medalhistas brasileiros no Mundial de atletismo em Nova Déli.

Alessandro Silva - F11



Lançamento de disco - Prata (40,14m)



Arremesso de peso - 6º lugar (12,02m)

André Rocha - F52



Lançamento de disco - Prata (19,29m)

Antônia Keyla - T20



1.500m - Ouro (4min19s22)

Bartolomeu Chaves - T37



200m - Prata (23s10)



400m - Ouro (50s13)

Beth Gomes - F53



Lançamento de disco - Ouro (17,35m)



Arremesso de peso - Prata (7,78m)

Christian Gabriel - T37



100m - Prata (11s23)



200m - DNS (não participou da prova, em inglês)

Clara Daniele - T12



100m - DNF (não terminou a prova, em inglês)



200m - Ouro (24s42)

Claudiney Batista - F56



Lançamento de disco - Ouro (45,67m)

Daniel Martins - T20



400m - Prata (47s50)

Edenilson Floriani - F42



Lançamento de dardo - Bronze (62,36m)



Arremesso de peso - Bronze (14,96m)

Edileusa dos Santos - T72



100m - 6º lugar (20s34)



400m - Bronze (1min22s68)

Fabrício Ferreira - T13



100m - Bronze (11s00)

Giovanna Boscolo - F32



Lançamento de club - Bronze (27,09m)



Arremesso de peso - 6º lugar (5,63m)

Kesley Teodoro - T12



100m - Bronze (11s04)

Jean Silva - T13



1.500m - 6º lugar (4min03s33)



5.000m - Bronze (15min22s68)

Jerusa Geber - T11



100m - Ouro (11s80)



200m - Ouro (24s88)

João Matos Cunha - T72



100m - Prata (15s76)



400m - Prata (1min07s23)

Júlio Agripino - T11



5.000m - DNF (não terminou a prova, em inglês)



1.500m - Prata (4min05s61)

Lorraine Aguiar - T12



100m - 6º lugar (12s29)



200m - DNS (não participou da prova, em inglês)

Maria Clara Augusto - T47



100m - Prata (12s20)



200m - Prata (24s77)



400m - Ouro (56s17)

Matheus de Lima - T44



100m - Prata (10s99)

Petrúcio Ferreira - T47



100m - Ouro (10s66)

Raissa Machado - F56



Lançamento de dardo - Prata (23,90m)

Rayane Soares - T13



100m - Prata (12s07)



200m - Prata (25s24)

Ricardo Mendonça - T37



100m - Ouro (11s16)



200m - Ouro (22s77)

Thalita Simplício - T11



400m - Ouro (59s76)



200m - Bronze (25s97)

Thiago Paulino - F57



Lançamento de disco - Prata (45,69m)



Arremesso de peso - Prata (14,82m)

Thomaz Ruan - T47



100m - 4º lugar (10s82)



400m - Prata (47s90)

Verônica Hipólito - T36



100m - Bronze (14s77)

Vinícius Cabral - T71



100m - Prata (22s43)

Wanna Brito - F32



Arremesso de peso - Ouro (8,49m)



Lançamento de club - 8º lugar (21,84m)

Yeltsin Jacques - T11



5.000m - Prata (15min29s73)



1.500m - Ouro (4min02s02)

Zileide Cassiano - T20



Salto em distância - Ouro (5,88m)