Pedro e De La Cruz são titulares no Flamengo contra o Bahia

Pedro reage durante jogo entre Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão - Thiago Ribeiro/AGIF
Pedro reage durante jogo entre Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Do UOL, no Rio de Janeiro

05/10/2025 17h35

O atacante Pedro está de volta ao time titular do Flamengo. Ele está escalado para começar a partida de hoje, contra o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão.

Pedro vai ser o homem mais avançado em um ataque com Carrascal e Samuel Lino.

No meio-campo, De La Cruz substitui Saúl, com problema no tornozelo.

Há mudanças também na linha defensiva. Emerson Royal e Ayrton Lucas começam jogando nas laterais, enquanto Danilo faz dupla com Léo Ortiz.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

O Bahia joga com: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Tiago e Willian José.

