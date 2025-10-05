Pedro e De La Cruz são titulares no Flamengo contra o Bahia

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Pedro está de volta ao time titular do Flamengo. Ele está escalado para começar a partida de hoje, contra o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão.

Pedro vai ser o homem mais avançado em um ataque com Carrascal e Samuel Lino.

No meio-campo, De La Cruz substitui Saúl, com problema no tornozelo.

Há mudanças também na linha defensiva. Emerson Royal e Ayrton Lucas começam jogando nas laterais, enquanto Danilo faz dupla com Léo Ortiz.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

O Bahia joga com: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Tiago e Willian José.