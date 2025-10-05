Paulo Henrique, do Vasco, é convocado para substituir Wesley na Seleção
O lateral direito Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado, neste domingo, para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Ele substituirá Wesley, da Roma, que sofreu uma lesão durante a partida contra a Fiorentina, neste domingo, e foi cortado da lista.
Assim, o atleta, destaque na equipe carioca, chega à sua primeira convocação da carreira.
Paulo Henrique teve boa atuação no triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo, horas antes de ser convocado. O jogador foi responsável por cruzar para Nuno Moreira abrir o placar em São Januário.
Terceiro corte feito por Ancelotti
Este é o terceiro corte feito por Carlo Ancelotti nesta Data Fifa. Vitinho, do Botafogo, e John, do Nottingham Forest, foram chamados para substituir o lateral direito Vanderson e o goleiro Éderson, respectivamente.
Calendário da Seleção
O Brasil enfrenta a Coreia do Sul neste sábado, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Já o duelo contra o Japão será no dia 14, às 7h30.
Veja a lista dos convocados:
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest), Hugo Souza (Corinthians)
- Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco)
- Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).