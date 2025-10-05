Paulo Henrique, do Vasco, é convocado para substituir Wesley na Seleção

O lateral direito Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado, neste domingo, para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Ele substituirá Wesley, da Roma, que sofreu uma lesão durante a partida contra a Fiorentina, neste domingo, e foi cortado da lista.

Assim, o atleta, destaque na equipe carioca, chega à sua primeira convocação da carreira.

Paulo Henrique teve boa atuação no triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo, horas antes de ser convocado. O jogador foi responsável por cruzar para Nuno Moreira abrir o placar em São Januário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Terceiro corte feito por Ancelotti

Este é o terceiro corte feito por Carlo Ancelotti nesta Data Fifa. Vitinho, do Botafogo, e John, do Nottingham Forest, foram chamados para substituir o lateral direito Vanderson e o goleiro Éderson, respectivamente.

Calendário da Seleção

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul neste sábado, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Já o duelo contra o Japão será no dia 14, às 7h30.

Veja a lista dos convocados: