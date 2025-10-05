Topo

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado à seleção após corte de Wesley

Paulo Henrique celebra gol em Vasco x Botafogo, jogo do Campeonato Brasileiro - Jorge Rodrigues/AGIF
Do UOL, no Rio de Janeiro

05/10/2025 22h18

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado para a seleção brasileira.

O que aconteceu

Ele vai substituir Wesley, da Roma, que se machucou hoje, durante a vitória sobre a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano.

É a primeira convocação de Paulo Henrique, que estará à disposição para os jogos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Este é o segundo corte que o técnico Carlo Ancelotti enfrenta na lateral direita. Antes de Wesley, Vanderson, do Monaco, se machucou. Vitinho, do Botafogo, foi convocado no lugar.

Paulo Henrique já tinha aparecido na pré-lista anterior de Ancelotti, para os jogos contra Chile e Bolívia. Mas só agora teve a brecha para ser testado.

