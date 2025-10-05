Flaco-Roque faz do Palmeiras o melhor ataque do país na véspera do clássico

O Palmeiras chega ao Choque-Rei deste domingo, às 16h, no Morumbis, apoiado na força de seu ataque, o mais letal do país desde que Abel Ferreira começou um jogo com a dupla Flaco López e Vitor Roque.

Flaco-Roque

Desde que Flaco e Roque se tornaram titulares, o Palmeiras marcou 25 gols em 11 jogos, superando os ataques de Flamengo (22 gols) e Vasco (21) no mesmo período entre os times da Série A.

A parceria começou a dar frutos na goleada por 4 a 0 sobre o Universitário, nas oitavas de final da Libertadores. Desde então, ambos marcaram 8 gols. Vitor Roque ainda contribuiu com 4 assistências, enquanto Flaco deu 2 passes para gol.

O Verdão também tem o ataque mais eficiente do campeonato nas últimas cinco rodadas, com 12 gols marcados. No recorte de dez jogos, está empatado com o Flamengo na liderança, com 21 gols.

O poder de fogo também se reflete no torneio continental. Nos últimos quatro jogos da competição, o Palmeiras balançou as redes nove vezes, quase o dobro do Flamengo (5), que também está na semifinal.

Aposta de Abel que deu certo

A arrancada ofensiva do Palmeiras tem um marco claro: a partida contra o Universitário do Peru, pela Libertadores, em 14 de agosto. Foi a primeira vez que Flaco López e Vitor Roque iniciaram um jogo juntos, e o resultado foi uma goleada por 4 a 0, com grande atuação da dupla.

A ideia, porém, veio quatro dias antes: no segundo tempo de Palmeiras 2 x 1 Ceará, Abel colocou os dois centroavantes em campo. O Verdão vinha de uma semana conturbada, incluindo cenas de violência de sua própria torcida no CT. A vitória de virada veio com gols da dupla: Flaco fez de pênalti e Roque marcou o gol da vitória em jogada iniciada pelo companheiro.

Desde então, os dois encontraram sintonia onde poucos acreditavam haver conexão. Somados, participaram diretamente de 22 dos 25 gols da equipe no período, com 16 gols e 6 assistências.

Flaco tem impressionado pela sua movimentação no meio-campo, com passes precisos e surpreendentes — os 4 a 2 sobre o River Plate, em Buenos Aires, foram o grande exemplo.

Vitor Roque recuperou o futebol combativo, veloz e de finalizações precisas que o tornou uma estrela nos tempos de Athletico-PR.