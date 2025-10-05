Topo

Pablo Maia recebe amarelo e desfalca São Paulo contra o Grêmio

05/10/2025 18h08

Neste domingo, durante o confronto entre São Paulo e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro, o meio-campista Pablo Maia recebeu seu terceiro cartão amarelo e virou desfalques para Crespo na próxima rodada, na qual o Tricolor pega o Grêmio

O lance em questão ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo, quando Maurício, meia do Palmeiras, puxou um contra-ataque em velocidade. O volante são-paulino, então, puxou o atleta adversário pela camisa na intermediária e foi advertido.

Além de Pablo Maia, Rafael, Maik, Ferraresi, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho e Dinenno se encontram pendurados, mas não receberam amarelo e, consequentemente, estão à disposição da comissão técnica.

O São Paulo enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

