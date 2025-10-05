Onde vai passar Vasco x Vitória pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vasco e Vitória se enfrentam hoje (5), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Vasco viu a sequência de jogos sem derrota ser encerrada na rodada passada. O Cruzmaltino visitou o Palmeiras e foi superado por 3 a 0.

Já o Vitória superou a série de três derrotas consecutivas e voltou a vencer. O Leão venceu o Ceará por 1 a 0.

Vasco x Vitória -- Campeonato Brasileiro