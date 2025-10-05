Onde vai passar Sevilla x Barcelona pelo Campeonato Espanhol? Como assistir ao vivo
Sevilla e Barcelona se enfrentam hoje (5), às 11h15 (de Brasília), no Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Sevilla vem de vitória e quer surpreender o líder da competição. A equipe de Matías Almeyda bateu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na rodada passada.
Já o Barcelona aproveitou a derrota do Real Madrid para assumir a liderança na rodada passada. O Barça vem de quatro vitórias consecutivas em La Liga, incluindo o triunfo diante da Real Sociedad por 2 a 1 no compromisso mais recente.
Sevilla x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)