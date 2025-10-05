Topo

Onde vai passar Sevilla x Barcelona pelo Campeonato Espanhol? Como assistir ao vivo

Torcida do Barcelona Imagem: David Ramos/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 06h15

Sevilla e Barcelona se enfrentam hoje (5), às 11h15 (de Brasília), no Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Sevilla vem de vitória e quer surpreender o líder da competição. A equipe de Matías Almeyda bateu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na rodada passada.

Já o Barcelona aproveitou a derrota do Real Madrid para assumir a liderança na rodada passada. O Barça vem de quatro vitórias consecutivas em La Liga, incluindo o triunfo diante da Real Sociedad por 2 a 1 no compromisso mais recente.

Sevilla x Barcelona -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

