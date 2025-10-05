Onde vai passar São Paulo x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Palmeiras entram em campo hoje (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo colocou fim à sequência de quatro derrotas seguidas entre Brasileirão e Libertadores. Na rodada passada, o time de Hernán Crespo visitou o Fortaleza e conquistou vitória por 1 a 0.

Por outro lado, o Palmeiras segue forte na luta pela liderança do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira bateu o Vasco por 3 a 0 no último compromisso.

São Paulo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro