Onde vai passar Cruzeiro x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Estádio do Mineirão antes da partida entre Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão - Reprodução/Cruzeiro
Estádio do Mineirão antes da partida entre Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão Imagem: Reprodução/Cruzeiro
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 15h30

Cruzeiro e Sport entram em campo hoje (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro vem de dois jogos sem vitória e precisa vencer para seguir na briga pela liderança. A Raposa visitou o líder Flamengo na rodada passada e empatou em 0 a 0.

Já o Sport não consegue embalar no Brasileirão e segue na lanterna. O Leão recebeu o Fluminense na rodada passada e empatou em 2 a 2.

Cruzeiro x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

