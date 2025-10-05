Onde vai passar Cruzeiro x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Cruzeiro e Sport entram em campo hoje (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Cruzeiro vem de dois jogos sem vitória e precisa vencer para seguir na briga pela liderança. A Raposa visitou o líder Flamengo na rodada passada e empatou em 0 a 0.
Já o Sport não consegue embalar no Brasileirão e segue na lanterna. O Leão recebeu o Fluminense na rodada passada e empatou em 2 a 2.
Cruzeiro x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)