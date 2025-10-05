Onde vai passar Ceará x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Ceará e Santos entram em campo hoje (5), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Clique aqui para assinar o Prime Video e assistir ao jogo ao vivo
O Ceará venceu apenas um dos últimos cinco compromissos no Brasileirão. O Vozão vem de uma derrota por 1 a 0 diante do Vitória.
O Santos não perdeu nos últimos cinco compromissos, mas também não conseguiu embalar no torneio. O Peixe recebeu o Grêmio na rodada passada e ficou no 1 a 1.
Ceará x Santos -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.