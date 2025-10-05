Topo

Esporte

Onde vai passar Ceará x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 15h30

Ceará e Santos entram em campo hoje (5), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Clique aqui para assinar o Prime Video e assistir ao jogo ao vivo

Relacionadas

Robinho Jr. volta após ser 'rebaixado' para o sub-20 e incendeia o Santos

Santos martela e arranca empate dramático contra Grêmio na Vila Belmiro

Brasileirão: veja gols e melhores momentos da 26ª rodada do torneio

O Ceará venceu apenas um dos últimos cinco compromissos no Brasileirão. O Vozão vem de uma derrota por 1 a 0 diante do Vitória.

O Santos não perdeu nos últimos cinco compromissos, mas também não conseguiu embalar no torneio. O Peixe recebeu o Grêmio na rodada passada e ficou no 1 a 1.

Ceará x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Alexey Borges brilha e lidera o Flamengo no título do Torneio de Abertura

Bortoleto lamenta falta de ritmo e mira recuperação nos EUA: 'Determinado a somar pontos'

Onde vai passar Cruzeiro x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Ceará x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Zubeldía exalta organização do Fluminense após vitória elástica contra o Atlético-MG

Incidente em Singapura azeda clima entre Piastri e Norris e ofusca 10º título da F1 da McLaren

Melhores momentos da vitória do St. Louis CITY sobre o Austin pela MLS

Escalações: São Paulo terá Luciano, e Abel repete time titular do Palmeiras

Manchester City bate o Brentford com gol de Haaland e se aproxima dos líderes da Premier League

São Paulo terá mudanças, e Abel repete Palmeiras; veja escalações

CBF demite técnico Ramon Menezes da Seleção Brasileira sub-20