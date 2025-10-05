Onde vai passar Bahia x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Bahia e Flamengo se enfrentam hoje (5), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Bahia atravessa uma fase irregular no Brasileirão e soma apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos. No jogo mais recente, o time de Rogério Ceni acabou derrotado pelo Botafogo por 2 a 1.
Já o Flamengo deixou escapar pontos importantes na briga pela ponta da tabela. O Rubro-Negro recebeu o Cruzeiro no Maracanã e não saiu do 0 a 0.
Bahia x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Fonte Nova, em Salvador
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)