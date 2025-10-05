Topo

Após 1º gol, novato do Corinthians segura a Bíblia ao falar com jornalistas

do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

05/10/2025 12h00

Após marcar primeiro gol pelo profissional, André Luiz, volante do Corinthians, falou com a imprensa com um livro especial na mão.

O que aconteceu

O jovem de 19 anos foi um dos destaques do triunfo em São Paulo, marcando seu primeiro gol no profissional. Já nos acréscimos, Yuri Alberto puxou contragolpe e rolou para o volante bater com desvio e marcar o terceiro.

Uma cena chamou atenção, porém, na zona mista: ele carregava a Bíblia Sagrada na mão, atrás das costas, enquanto conversava com jornalistas.

"Sempre ando com Deus, porque sem ele nada disso estaria acontecendo na minha vida. Sempre busquei andar com a Bíblia, ler a Bíblia porque andar com Deus é um caminho maravilhoso"

"Hoje, a palavra que eu li foi 2 Coríntios 5:7. Eu e o Gui Negão no quarto, com o Alan, o pastor, que leu a palavra pra gente" André Luiz, com Bíblia na mão

André estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no mês passado, entrando no segundo tempo. Ele vinha sendo preparado pelo técnico Dorival Júnior nas últimas semanas e vem ganhando oportunidades. O embate contra o Mirassol foi seu terceiro desde que foi promovido.

Com cada vez mais espaço, há possibilidade que o jovem volte a ser aproveitado no meio de semana, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

