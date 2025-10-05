Noite de gala! Poatan embolsa R$ 270 mil de bônus após nocautear Ankalaev no UFC 320

A noite deste sábado (4) ficará marcada na memória de todos os fãs de MMA brasileiros, assim como estará eternizada na trajetória profissional de Alex Pereira. Em ação na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA), 'Poatan' deu o troco em Magomed Ankalaev em grande estilo e, com uma vitória por nocaute em um minuto e 20 segundos, voltou ao posto de campeão dos meio-pesados (93 kg). E para fechar com chave de ouro, o striker brasileiro ainda recebeu 50 mil dólares (cerca de R$ 270 mil) de bônus pela 'Performance da Noite' do evento.

O anúncio foi feito através das redes sociais do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui), momentos após a vitória de Poatan. Com um desempenho avassalador no papel de protagonista do show, o brasileiro teve sua performance devidamente recompensada pela companhia. Novamente com o cinturão sob sua posse, Alex Pereira se recoloca de vez entre as maiores estrelas em atividade da principal liga de MMA do mundo.

Prochazka ganha bônus duplo

Quem também tem motivos para sorrir após o UFC 320 é Jiri Prochazka. Após protagonizar uma verdadeira guerra contra Khalil Rountree Jr, o striker tcheco conseguiu, de virada e via nocaute, o triunfo no terceiro e último assalto. Dado o contexto, o 'Samurai' recebeu um bônus duplo, de 'Luta e Performance da Noite', embolsando, no total, 100 mil dólares (R$ 535 mil) extras.

Mesmo perdedor, Rountree Jr também ganhou 50 mil dólares por ter participado daquela que foi eleita a 'Luta da Noite' do UFC 320. Além de Khalil, Prochazka e Poatan, mais um atleta foi agraciado com um bônus no card: Joe Pyfer. Também em ação no card principal, o americano finalizou Abus Magomedov em grande estilo e, por isso, embolsou 50 mil dólares de 'Performance da Noite'.

Confira abaixo todos os resultados do UFC 320:

Alex 'Poatan' venceu Magomed Ankalaev via nocaute técnico no primeiro round

Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen via decisão unânime

Jiri Prochazka venceu Khalil Rountree Jr. via nocaute no terceiro round

Youssef Zalal venceu Josh Emmett via finalização no primeiro round

Joe Pyfer venceu Abus Magomedov via finalização no segundo round

Ateba Gautier venceu Treston Vines via nocaute técnico no primeiro round

Daniel 'Willycat' venceu Joo Sang Yoo via nocaute técnico no segundo round

Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix via decisão dividida

Edmen Shahbazyan venceu André 'Sergipano' via nocaute técnico no primeiro round

Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov via decisão unânime

Yana Santos venceu Macy Chiasson via decisão unânime

Farid Basharat venceu Chris Gutierrez via decisão unânime

Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford via finalização no segundo round

Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime

