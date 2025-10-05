Neymar critica arbitragem de Ramon Abatti Abel após polêmicas em São Paulo x Palmeiras

Em uma publicação nas redes sociais feita pelo fixo Rodrigo, ex-jogador da Seleção Brasileira de futsal, que questionava os erros da arbitragem na partida realizada no Morumbis, Neymar escreveu:

"Juizada ruim, hein? Erro atrás de erro".

Foto: Reprodução

Lances contestados pelo São Paulo

Os principais lances reclamados pelo Tricolor foram um pênalti de Allan sobre Tapia, não assinalado pela equipe de arbitragem, e uma entrada dura de Andreas Pereira em Marcos Antônio, que poderia ter resultado em cartão vermelho.

Virada dolorosa no Morumbis

Dentro de campo, o São Paulo viveu um dia amargo. Mesmo abrindo 2 a 0, o time comandado por Hernán Crespo acabou sofrendo uma virada por 3 a 2, ampliando a sequência negativa como mandante. A derrota, somada à polêmica com a arbitragem, intensificou o clima de pressão no clube.