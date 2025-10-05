Neymar critica arbitragem em post com polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Neymar, atacante do Santos, criticou a arbitragem em postagem do jogador de futsal Rodrigo Capita sobre dois lances polêmicos na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, hoje, no MorumBis.

Juizada ruim, hein. Erro atrás de erro. Neymar, em comentário na postagem de Rodrigo Capita

Neymar critica a arbitragem em postagem de Rodrigo Capita Imagem: Reprodução/Instagram/@rodrigoha

O que aconteceu

O post de Capita mostra um possível pênalti para o São Paulo assim como uma entrada dura de Andreas Pereira. O Palmeiras venceu a partida por 3 a 2, de virada.

Quando o Tricolor vencia por 2 a 0, Allan derrubou Tapia dentro da área, mas a arbitragem mandou seguir. O VAR não recomendou revisão.

Já o camisa 8 Alviverde recebeu cartão amarelo pela falta em Marcos Antônio, marcada no início do segundo tempo, com a vitória parcial do São Paulo.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, criticou a arbitragem e afirmou que "o VAR no Brasil é uma vergonha". O pronunciamento aconteceu ao final da partida no MorumBis.

O pênalti em cima do Tapia, quando o jogo estava 2 a 0, e o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro, dentre as muitas que vemos. Eu quero entender porque o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza, e o Andreas não foi hoje, curiosamente. E a gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento que não é para interferir, e quando é, não age. Me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo

Veja o possível pênalti para o São Paulo