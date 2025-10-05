Topo

Neymar critica arbitragem em post com polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Allan, do Palmeiras, derruba Tapia, do São Paulo, dentro da área em jogo pelo Brasileirão
Allan, do Palmeiras, derruba Tapia, do São Paulo, dentro da área em jogo pelo Brasileirão Imagem: Canal UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 19h57

Neymar, atacante do Santos, criticou a arbitragem em postagem do jogador de futsal Rodrigo Capita sobre dois lances polêmicos na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, hoje, no MorumBis.

Juizada ruim, hein. Erro atrás de erro. Neymar, em comentário na postagem de Rodrigo Capita

O que aconteceu

O post de Capita mostra um possível pênalti para o São Paulo assim como uma entrada dura de Andreas Pereira. O Palmeiras venceu a partida por 3 a 2, de virada.

Quando o Tricolor vencia por 2 a 0, Allan derrubou Tapia dentro da área, mas a arbitragem mandou seguir. O VAR não recomendou revisão.

Já o camisa 8 Alviverde recebeu cartão amarelo pela falta em Marcos Antônio, marcada no início do segundo tempo, com a vitória parcial do São Paulo.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, criticou a arbitragem e afirmou que "o VAR no Brasil é uma vergonha". O pronunciamento aconteceu ao final da partida no MorumBis.

O pênalti em cima do Tapia, quando o jogo estava 2 a 0, e o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro, dentre as muitas que vemos. Eu quero entender porque o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza, e o Andreas não foi hoje, curiosamente. E a gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento que não é para interferir, e quando é, não age. Me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo

Veja o possível pênalti para o São Paulo

