Topo

Esporte

Newton será desfalque no duelo do Botafogo contra o Flamengo

05/10/2025 16h45

O Botafogo foi derrotado pelo Internacional, neste sábado, no Beira-Rio. Mesmo assim, os alvinegros se mantiveram no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Agora, o técnico Davide Ancelotti terá tempo para trabalhar com o elenco. O Botafogo só volta a campo no dia 15 de outubro, contra o Flamengo, no Nilton Santos.

Para esta partida, os alvinegros terão o desfalque do volante Newton. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

A tendência é a de que Allan seja o escolhido para entrar em seu lugar. Outra opção é Danilo, mas o volante ainda se recupera de lesão.

A boa notícia será o retorno do lateral esquerdo Cuiabano, que cumpriu suspensão contra o Internacional.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Flaco comemora jogo histórico contra o São Paulo e admite: 'começamos mal'

Maurício e Flaco exaltam "identidade" do Palmeiras após virada contra o São Paulo

Vasco marca no fim, bate Vitória e emenda 4º jogo invicto em casa no Brasileiro

Marcos Antônio lamenta derrota do São Paulo no clássico: "Sentimento de tristeza"

Corinthians atropela Always Ready e assume liderança do grupo na Libertadores feminina

Pablo Maia recebe amarelo e desfalca São Paulo contra o Grêmio

Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica e vira líder

São Paulo abre 2 a 0, mas Palmeiras vira no fim e assume a ponta do Brasileiro

Lille arranca empate no fim contra PSG com gol do irmão de Mbappé

Milan perde pênalti, empata sem gols com a Juventus e deixa liderança do Italiano

Milan empata com a Juventus e perde chance de assumir liderança do Italiano