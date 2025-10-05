Newton será desfalque no duelo do Botafogo contra o Flamengo

O Botafogo foi derrotado pelo Internacional, neste sábado, no Beira-Rio. Mesmo assim, os alvinegros se mantiveram no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Agora, o técnico Davide Ancelotti terá tempo para trabalhar com o elenco. O Botafogo só volta a campo no dia 15 de outubro, contra o Flamengo, no Nilton Santos.

Para esta partida, os alvinegros terão o desfalque do volante Newton. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

A tendência é a de que Allan seja o escolhido para entrar em seu lugar. Outra opção é Danilo, mas o volante ainda se recupera de lesão.

A boa notícia será o retorno do lateral esquerdo Cuiabano, que cumpriu suspensão contra o Internacional.