Convocado, John é banco, e Bruno Guimarães brilha em Newcastle x Nottingham

Volante inaugurou o placar e sofreu pênalti que gerou 2 a 0 para seu time; John não jogou
Volante inaugurou o placar e sofreu pênalti que gerou 2 a 0 para seu time; John não jogou Imagem: Michelle Mercer/Newcastle United via Getty Images
Do UOL, em São Pauloa

05/10/2025 12h05

Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção diante da lesão de Ederson, o goleiro John viveu manhã amarga e viu, do banco de reservas, outro selecionável brilhar: Bruno Guimarães.

O que aconteceu

O volante marcou um dos gols da vitória do Newcastle sobre o Nottingham Forest, time do ex-goleiro botafoguense, por 2 a 0. O jogo foi válido pelo Campeonato Inglês.

Bruno Guimarães balançou as redes no início do 2º tempo. Ele desarmou Gibbs-White, acionou Burn e recebeu a bola do companheiro antes de chutar colocado e superar Sels, titular de John.

O Newcastle sacramentou em nova aparição do brasileiro, que sofreu pênalti de Elliot Anderson. Na cobrança, Woltemade decretou a vitória para os mandantes.

Com o resultado, o time de Bruno Guimarães chegou aos 9 pontos e assumiu provisoriamente a 11ª colocação. A equipe de John, por outro lado, estacionou nos 5 pontos e está perto do Z3.

