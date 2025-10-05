Topo

Napoli vence Genoa e assume a liderança do Campeonato Italiano

05/10/2025 16h30

Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu o Genoa, neste domingo, no Estádio Diego Armando Maradona. Os donos da casa venceram por 2 a 1, com gols de Frank Anguissa e Rasmus Hojlund. Já Jeff Ekhator descontou para os visitantes.

Situação do Confronto

Com o resultado, o Napoli chegou aos 15 pontos e assumiu a liderança momentânea do Campeonato Italiano, já que o duelo entre Milan e Juventus neste domingo, às 15h45 (de Brasília), pode mudar a tabela. O Genoa, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com apenas dois pontos e ainda sem vencer na competição.

? Resumo do jogo

? NAPOLI 2 X 1 GENOA ?

? Competição: Campeonato Italiano

?? Local: Stadio Diego Armando Maradona

? Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 13h00 (de Brasília)

Gols

? Jeff Ekhator, aos 33? do 1ºT (Genoa)

? Frank Anguissa, aos 12? do 2ºT (Napoli)

? Rasmus Hojlund, aos 30? do 2ºT (Napoli)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o Genoa abriu o placar com Jeff Ekhator, que recebeu passe de Brooke Norton-Cuffy e fez um toque de letra para o fundo das redes. Apesar da maior posse de bola do Napoli, foi o time visitante quem mais finalizou na etapa inicial: quatro vezes contra apenas uma do adversário.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, aos 12 minutos do segundo tempo, o Napoli empatou com Frank Anguissa, após a bola sobrar em uma tentativa de corte do zagueiro do Genoa, Johan Vásquez.

Aos 30 minutos, veio a virada napolitana: Rasmus Hojlund aproveitou o rebote de um chute de Anguissa e mandou para o fundo do gol, garantindo a vitória diante da torcida no Stadio Diego Armando Maradona.

Próximos jogos

Napoli

? Torino x Napoli (Campeonato Italiano)

? Data e horário: 18/10 (sábado) às 13h00 (de Brasília)

? Local: Stadio Olimpico Grande Torino

Genoa

? Genoa x Parma (Campeonato Italiano)

? Data e horário: 19/10 (domingo) às 10h00 (de Brasília)

? Local: Luigi Ferraris

Veja outros resultados de hoje pelo Campeonato Italiano

  • Udinese 1 x 1 Cagliari

  • Bologna 4 x 0 Pisa

  • Fiorentina 1 x 2 Roma

