Milan perde pênalti, empata sem gols com a Juventus e deixa liderança do Italiano

Juventus e Milan empataram sem gols neste domingo, no Allianz Stadium, em Turim, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O resultado encerrou uma série de quatro vitórias seguidas do Milan, que também deixou a liderança do Italiano, e representou o terceiro empate consecutivo da Juventus. O time de Milão acumula 13 pontos, atrás de Napoli e Roma, com 15, já o clube de Turim, com 12 pontos, é o quinto colocado.

O resultado do clássico foi ruim para as duas equipes, já que os outros três times que lutam pela parte de cima da tabela (Napoli, Roma e Inter de Milão) venceram na rodada. Na próxima rodada, após a pausa provocada pela Data Fifa, o Milan recebe a Fiorentina, e a Juventus joga com o Como. Os dois jogos acontecem no dia 19 de outubro.

O início do jogo de Turim foi de estudo, com as duas equipes pouco se arriscando no ataque. Mesmo com o passar do tempo, os goleiros das equipes pouco trabalharam. O primeiro tempo terminou com apenas uma finalização correta para cada time e nenhuma chance clara de gol.

O clássico melhorou na segunda etapa, com mais jogadas agudas no ataque tanto de Milan quanto de Juventus. O principal lance do jogo aconteceu aos 8 minutos, quando Gimenez foi agarrado por Lloyd Kelly dentro da área da Juventus e foi marcado pênalti para o Milan. Na cobrança, porém, Pulisic buscou o ângulo esquerdo do goleiro Di Gregorio, mas chutou para fora.

No final do jogo, as duas buscavam o gol, mas demonstravam muita prudência, com receio de que uma falha pudesse significar a perda do ponto conquistado até aquele momento.