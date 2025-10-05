Topo

Milan empata com a Juventus e perde chance de assumir liderança do Italiano

05/10/2025 17h40

O Derby da Itália terminou sem gols. Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, Juventus e Milan não conseguiram balançar as redes, no Allianz Stadium, em Turim (ITÁ). A equipe rubro-negra ficou próxima de sair com a vitória, mas despediçou um pênalti, cobrado pelo norte-americano Pulisic.

Situação da tabela

O empate não foi bom para nenhuma das equipes. A Juventus segue na quinta posição, com 12 pontos - mesma pontuação da Inter de Milão, quarta colocada. E o Milan perdeu a chance de assumir a liderança e ficou em terceiro, com 13 - dois a menos que o líder Napoli.

? Resumo do jogo

JUVENTUS 0 x 0 MILAN

? Competição: Campeonato Italiano (6ª rodada)

?? Local: Allianz Stadium, em Turim (ITÁ)

? Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Como foi o jogo?

Nenhuma das equipes conseguiu criar grandes chances no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Yildiz teve a melhor oportunidade para a Juventus, quanto bateu da entrada da área e foi bloqueado por Giménez.

Na etapa complementar, o Milan se impôs. Aos sete minutos, Lloyd derrubou Giménez na área. Na cobrança de pênalti, Pulisic chutou por cima do gol. Aos 28, os visitantes perderam outra grande chance. Após cruzamento de Pulisic, Rafael Leão recebeu na pequena área, sem marcação, mas bateu para fora.

A Juventus equilibrou o jogo na reta final do segundo tempo, mas parou em boa atuação do trio de zaga do Milan, que garantiu o empate.

Próximos jogos

?? Próximo jogo do Milan

  • Milan x Fiorentina | Série A (7ª rodada)

  • ? Data e horário: 19 de outubro (domingo), às 11h45 (de Brasília)

  • ? Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

?? Próximo jogo da Juventus

  • Como x Juventus | Série A (7ª rodada)

  • ? Data e horário: 19 de outubro (domingo), às 07h30 (de Brasília)

  • ? Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como (ITA)

Veja outros resultados de hoje pelo Campeonato Italiano

  • Udinese 1 x 1 Cagliari

  • Bologna 4 x 0 Pisa

  • Fiorentina 1 x 2 Roma

  • Napoli 2 x 1 Genoa.

