Messi troca gols por noite de 'garçom' e decide vitória do Inter Miami com três assistências
Acostumado a balançar as redes, Lionel Messi não deixou sua marca na goleada do Inter Miami por 4 a 1 sobre o New England Revolution, neste sábado, mas foi fundamental para o triunfo da equipe da Flórida, já que de seus pés nasceram 3 dos 4 gols do time.
Com as três assistências na partida, o craque argentino soma 24 gols e 17 passes para tentos dos companheiros na Major League Soccer (MLS), a liga profissional americana. Suas 41 contribuições para gols nesta temporada são a segunda maior da história da MLS, só atrás do mexicano Carlos Vela, que acumulou 49 participações em gols - 34 bolas nas redes e 15 assistências - pelo Los Angeles FC em 2019.
O Inter Miami está em terceiro lugar na Conferência Leste com 59 pontos, três atrás do segundo colocado, o Cincinnati, e três à frente de Charlotte FC e New York City. O Philadelphia Union já tem assegurada a melhor campanha da conferência e da MLS com 66 pontos. No lado oeste, San Diego lidera com 60 pontos, dois a mais que o Minnesota United.
Messi começou a construir o triunfo da equipe azul e rosa aos 32 minutos, acionando, sem olhar, o compatriota Allende, que bateu rasteiro para abrir o placar. Nos acréscimos do primeiro tempo, o camisa 10 recuperou a bola em um passe mal feito do goleiro na entrada da área e tocou para Jordi Alba ampliar.
Estreante como titular do New England, Dor Turgeman descontou aos 14 minutos da etapa final, mas no minuto seguinte, Allende completou para o gol uma bola longa de Messi, fazendo 3 a 1. Alba fechou o placar em 4 a 1 na sequência.
Convocado pelo técnico Lionel Scaloni para os amistosos da Data Fifa de outubro, o atacante de 38 anos agora trocará a camisa do Inter Miami pela da Argentina, sem precisar sair dos Estados Unidos. A seleção alviceleste enfrentará a Venezuela, nesta sexta-feira, em Miami, e Porto Rico, no dia 13, em Chicago.