McLaren passa Williams e se aproxima da Ferrari em títulos na F1; veja a lista de campeões
A McLaren conquistou, neste domingo, seu 10º título de Fórmula 1. Com isso, a escuderia britânica passou a Williams e se tornou a segunda maior vencedora da principal categoria do automobilismo mundial - ficando atrás apenas da Ferrari, que empilha 16 troféus.
O segundo título da equipe no Mundial de Construtores, entretanto, veio de uma maneira atabalhoada. Isso porque os dois representantes da McLaren - Oscar Piastri e Lando Norris - se envolveram em uma situação no mínimo curiosa.
A ultrapassagem agressiva do piloto britânico logo na primeira volta do GP de Singapura, gerando atrito entre os dois carros, pesou o clima nos bastidores. Justamente em um momento que deveria ser de festa pela 10ª conquista mundial. O episódio enfatizou a briga que existe entre Piastri e Norris, que ocupam as 1ª e 2ª colocações do Mundial de Pilotos com 366 e 314 pontos, respectivamente.
O título da McLaren só confirma um favoritismo que se estende desde a última temporada. É inegável o fato da escuderia ter montado os dois melhores carros da F1. Mas também se destaca o fato de ter de lidar com problemas e administração de egos nos bastidores.
Oscar Piastri lidera a corrida pelo título do Mundial de Pilotos por 22 pontos sobre o britânico, que terminou na terceira posição no circuito de Marina Bay, logo à frente do colega, que passou parte da corrida criticando a manobra do companheiro e principal concorrente. Piastri chegou a classificar como "piada" a recusa dos comissários em investigar o incidente.
O australiano questionou, no rádio, se a equipe estava "bem com Lando me empurrando para fora do caminho" após o toque das rodas e a ultrapassagem de Norris. Zak Brown, diretor executivo da equipe, disse que estava apenas "deixando-os correr", mas recebeu críticas por não intervir na disputa.
"Qualquer um no grid teria feito exatamente a mesma coisa que eu fiz", respondeu Norris após a prova. "Então, se você (Piastri) me culpa por simplesmente colocar meu carro por dentro, acho que você não deveria estar na Fórmula 1", acrescentou. "Estava escorregadio, coloquei (o carro) por dentro e tive uma pequena correção, mas nada mais do que isso. Foi uma boa corrida."
A conquista do Mundial de Construtores recompensa a McLaren por uma das temporadas mais dominantes nos 75 anos de história da Fórmula 1. A equipe inglesa alcançou 650 pontos, exatamente o dobro da vice-líder, Mercedes, e levou o troféu com seis provas de antecipação - a 10ª conquista superou a Williams e ficou a seis da Ferrari. Agora, o desafio será lidar com a rivalidade cada vez mais acirrada entre seus pilotos.
Confira a lista atualizada de escuderias campeãs de Fórmula 1:
Ferrari: 16 títulos (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008);
McLaren: 10 títulos (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 e 2025);
Williams: 9 títulos (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 e 1997);
Mercedes: 8 títulos (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021);
Lótus: 7 títulos (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 e 1978);
Red Bull: 6 títulos (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023);
Cooper/Brabham/Renault: 2 títulos (1959 e 1960/1966 e 1967/2005 e 2006);
Vanwall/BRM/Matra/Tyrrell/Benetton/Brawn: 1 título (1958/1962/1969/1971/1995/2009).