Maurício e Flaco exaltam "identidade" do Palmeiras após virada contra o São Paulo

O Choque-Rei deste domingo terminou com vitória do Palmeiras, novo líder parcial do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chegou a abrir 2 a 0 no Morumbis, mas o Verdão buscou a virada. Após a partida, Maurício e Flaco López exaltaram a identidade "inabalável" do Alviverde e vibraram com o resultado histórico.

"Muito feliz pela partida que fizemos, o mérito é de toda a equipe. É uma identidade que não só essa equipe já demonstrou, mas como o clube em si já demonstrou muitas vezes. De nunca desistir, sempre acreditar, independente da dificuldade que a gente passou no primeiro tempo", declarou Maurício à Globo.

"A gente sabia que tinha o segundo tempo inteiro pela frente. Fico muito feliz em voltar a jogar. Eu não tive uma sequência nos últimos jogos, mas esperei, trabalhei, sabia que o meu momento ia chegar e que eu tinha que estar preparado. Hoje, fui muito feliz junto com meus companheiros", disse.

Com o triunfo, o Palmeiras, primeiro colocado com 55 pontos, aguarda o término da rodada para saber se continuará na ponta da tabela. Daqui a pouco, às 18h30 (de Brasília), o Flamengo visita o Bahia em Salvador e pode ultrapassar o Verdão.

"É muito importante o jogo onde a gente começou mal. Não estava jogando da maneira que o Palmeiras joga. Mas o futebol é isso. Conseguimos no intervalo ajustar as coisas. Graças a Deus, conseguimos fazer mais um jogo histórico. Dentro do capoeira e consegui uma vitória", completou Flaco.

O Alviverde retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela 12ª rodada (atrasada) do Brasileião.