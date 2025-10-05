Marcos Antônio lamenta derrota do São Paulo no clássico: "Sentimento de tristeza"

Topo

05/10/2025 18h13

O São Paulo abriu 2 a 0, mas tomou a virada do Palmeiras e foi derrotado por 3 a 2 no clássico deste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista Marcos Antônio lamentou o resultado ao término da partida.

"Sentimento de tristeza. Estávamos ganhando, fazendo uma boa partida. Infelizmente, tomamos a virada. Não esperávamos. Agora temos que levantar a cabeça e seguir", disse o jogador à TV Globo.

O Tricolor reclamou de um possível pênalti não marcado por Ramon Abatti Abel quando a equipe ainda vencia por dois gols de vantagem. O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Tapia foi derrubado por Allan sem querer dentro da área, mas a arbitragem entendeu como "choque normal".

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo

  • Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

