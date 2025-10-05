Topo

Esporte

Manchester City bate o Brentford com gol de Haaland e se aproxima dos líderes da Premier League

Londres

05/10/2025 14h55

O Manchester City derrotou o Brentford por 1 a 0, neste domingo, no Gtech Community Stadium, em Londres, e assumiu a 5ª colocação da Premier League. O único gol da vitória dos visitantes foi marcado por Haaland, artilheiro da competição com nove tentos.

O time de Pep Guardiola dominou a primeira etapa e não sofreu grandes ameaças. O gol solitário saiu logo aos 9 minutos, quando Gvardiol lançou Haaland, que ganhou no corpo e finalizou com precisão. Ainda na etapa inicial, aos 20 minutos, o volante Rodri precisou deixar o campo devido a uma lesão.

No segundo tempo, o Brentford, que vinha de vitória sobre o Manchester United, tentou reagir e teve a melhor chance com Igor Thiago, mas o brasileiro desperdiçou cara a cara com Donnarumma. O City controlou as ações até o apito final e garantiu os três pontos.

O resultado mantém o City na briga pelas primeiras posições, com 13 pontos, aproximando-se do top 4, a apenas três pontos do líder Arsenal, enquanto o Brentford segue em alerta na parte de baixo da tabela, em 16º, com apenas sete pontos.

O próximo jogo do Brentford será contra o West Ham, fora de casa, no dia 20 de outubro, enquanto o City recebe o Everton no dia 18.

