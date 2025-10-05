Lille arranca empate no fim contra PSG com gol do irmão de Mbappé
Pela sétima rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Paris Saint-Germain hoje, no Stade Pierre-Mauroy. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Nuno Mendes para o PSG e Ethan Mbappé, irmão de Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, para os donos da casa.
Situação do Confronto
O PSG segue como líder do Campeonato Francês, com 16 pontos conquistados em cinco triunfos, um empate e apenas um revés. Do outro lado, o Lille ocupa a 7ª colocação na tabela, somando 11 pontos, em três vitórias, dois empates e duas derrotas.
Resumo do jogo
LILLE 1 x 1 PARIS SAINT-GERMAIN
Competição: Campeonato Francês
Local: Stade Pierre-Mauroy
Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
Nuno Mendes, aos 21? do 2ºT (PSG)
Ethan Mbappé, aos 40? do 2ºT (Lille)
Como foi o jogo?
Em uma partida bastante disputada no meio de campo, as duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras de gol. O Lille conseguiu pressionar mais, enquanto o PSG tentava responder em contra-ataques.
Aos 21 minutos, Nuno Mendes, que havia acabado de sair do banco, abriu o placar para o PSG com um golaço em cobrança de falta, acertando no ângulo esquerdo do goleiro. O empate do Lille veio aos 40 minutos do segundo tempo, com Ethan Mbappé, irmão de Kylian Mbappé, que acompanhava o jogo das arquibancadas e comemorou o tento. O camisa 8 driblou Willian Pacho e finalizou de canhota para igualar o placar.
Próximos jogos
PSG
Paris Saint-Germain x Strasbourg (Campeonato Francês)
Data e horário: 17/10 (sexta-feira) às 15h45 (de Brasília)
Local: Parc des Princes
Lille
Nantes x Lille (Campeonato Francês)
Data e horário: 19/10 (domingo) às 15h45 (de Brasília)
Local: Stade de la Beaujoire
Como foi o jogo Lyon x Toulouse?
No Groupama Stadium, o Lyon recebeu o Toulouse e acabou sendo derrotado por 2 a 1. O destaque da partida foi o brasileiro Emersonn, ex-Athletico-PR, dono dos dois gols da equipe visitante.
O Lyon saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Malick Fofana completou o cruzamento para a área de Martín Satriano. O empate veio no final da partida, já aos 42 da segunda etapa, com Emersonn finalizando de canhota após assistência de Yann Gboho. Nos acréscimos, aos 51 minutos, o atacante garantiu a virada com um lance de cabeça, balançando as redes e selando a vitória do Toulouse.
Veja outros resultados de hoje pelo Campeonato Francês
- AS Monaco 2 x 2 Nice
- Le javre 2 x 2 Rennes
- Strasbourg 5 x 0 Angers