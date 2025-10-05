Topo

Esporte

Lille arranca empate no fim contra PSG com gol do irmão de Mbappé

Ethan Mbappé comemora gol pelo Lille contra o PSG no Francês - Sameer Al-Doumy/AFP
Ethan Mbappé comemora gol pelo Lille contra o PSG no Francês Imagem: Sameer Al-Doumy/AFP

05/10/2025 18h00

Pela sétima rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Paris Saint-Germain hoje, no Stade Pierre-Mauroy. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Nuno Mendes para o PSG e Ethan Mbappé, irmão de Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, para os donos da casa.

Relacionadas

Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica e vira líder

Jogador comete racismo no Paraná, leva soco, sai de ambulância e é demitido

CBF demite técnico Ramon Menezes após fiasco da seleção sub-20

Situação do Confronto

O PSG segue como líder do Campeonato Francês, com 16 pontos conquistados em cinco triunfos, um empate e apenas um revés. Do outro lado, o Lille ocupa a 7ª colocação na tabela, somando 11 pontos, em três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Resumo do jogo

LILLE 1 x 1 PARIS SAINT-GERMAIN

Competição: Campeonato Francês

Local: Stade Pierre-Mauroy

Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

Nuno Mendes, aos 21? do 2ºT (PSG)

Ethan Mbappé, aos 40? do 2ºT (Lille)

Como foi o jogo?

Em uma partida bastante disputada no meio de campo, as duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras de gol. O Lille conseguiu pressionar mais, enquanto o PSG tentava responder em contra-ataques.

Aos 21 minutos, Nuno Mendes, que havia acabado de sair do banco, abriu o placar para o PSG com um golaço em cobrança de falta, acertando no ângulo esquerdo do goleiro. O empate do Lille veio aos 40 minutos do segundo tempo, com Ethan Mbappé, irmão de Kylian Mbappé, que acompanhava o jogo das arquibancadas e comemorou o tento. O camisa 8 driblou Willian Pacho e finalizou de canhota para igualar o placar.

Próximos jogos

PSG

Paris Saint-Germain x Strasbourg (Campeonato Francês)
Data e horário: 17/10 (sexta-feira) às 15h45 (de Brasília)
Local: Parc des Princes

Lille

Nantes x Lille (Campeonato Francês)
Data e horário: 19/10 (domingo) às 15h45 (de Brasília)
Local: Stade de la Beaujoire

Como foi o jogo Lyon x Toulouse?

No Groupama Stadium, o Lyon recebeu o Toulouse e acabou sendo derrotado por 2 a 1. O destaque da partida foi o brasileiro Emersonn, ex-Athletico-PR, dono dos dois gols da equipe visitante.

O Lyon saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Malick Fofana completou o cruzamento para a área de Martín Satriano. O empate veio no final da partida, já aos 42 da segunda etapa, com Emersonn finalizando de canhota após assistência de Yann Gboho. Nos acréscimos, aos 51 minutos, o atacante garantiu a virada com um lance de cabeça, balançando as redes e selando a vitória do Toulouse.

Veja outros resultados de hoje pelo Campeonato Francês

  • AS Monaco 2 x 2 Nice
  • Le javre 2 x 2 Rennes
  • Strasbourg 5 x 0 Angers

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Flaco comemora jogo histórico contra o São Paulo e admite: 'começamos mal'

Maurício e Flaco exaltam "identidade" do Palmeiras após virada contra o São Paulo

Vasco marca no fim, bate Vitória e emenda 4º jogo invicto em casa no Brasileiro

Marcos Antônio lamenta derrota do São Paulo no clássico: "Sentimento de tristeza"

Corinthians atropela Always Ready e assume liderança do grupo na Libertadores feminina

Pablo Maia recebe amarelo e desfalca São Paulo contra o Grêmio

Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica e vira líder

São Paulo abre 2 a 0, mas Palmeiras vira no fim e assume a ponta do Brasileiro

Lille arranca empate no fim contra PSG com gol do irmão de Mbappé

Milan perde pênalti, empata sem gols com a Juventus e deixa liderança do Italiano

Milan empata com a Juventus e perde chance de assumir liderança do Italiano