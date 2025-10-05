Topo

Leila celebra vitória histórica do Palmeiras no Morumbis: "Time da virada"

05/10/2025 20h46

Após a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo no Morumbis, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, exaltou a reação da equipe, chamou a partida de "vitória espetacular" e lembrou que o clube é conhecido como o time da virada, agradecendo o apoio dos torcedores mesmo à distância.

"Sabe por que nós somos diferentes? Porque não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vamos para frente! Torcedores, vocês não estiveram no Morumbi conosco, mas tenho certeza que torceram, no Brasil e no mundo, por essa vitória espetacular. Vocês estão calmos, né? Porque eu estou muito calma e feliz. Sabe por que? Porque o Palmeiras é o time da virada! Avanti, Palestra", disse.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 55 pontos, agora na primeira colocação da competição. Isso porque contou com um deslize no Flamengo, que foi superado por 1 a 0 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova.

O Alviverde retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela 12ª rodada (atrasada) do Brasileirão.

